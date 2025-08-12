Written by Agosto 12, 2025 3:41 pm Pisa, Politica

La Sig.ra Tirrena Giusti compie cento anni: gli auguri del consigliere comunae Angelo Ciavarrella

PISA – Da oggi Pisa ha una nuova centenaria. Si tratta di Tirrena Giusti. Classe 1925, la signora Tirrena ha celebrato un secolo di vita insieme alla figlia Liana, la nipote Serena, il bisnipote Andrea e circondata dagli affetti più cari.

Martedì, 12 agosto 2025, a portarle gli auguri da parte dell’amministrazione comunale è stato il consigliere comunale Angelo Ciavarrella il quale le ha consegnato un dono floreale e una pergamena per sugellare il raggiungimento di questo straordinario traguardo.

