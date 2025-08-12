Fiamme nella notte a Ponsacco: Vigili del Fuoco domano rogo di rifiuti

Written by admin• 3:35 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Ponsacco, TOP NEWS HOME PAGE

PONSACCO – Un incendio è divampato nella notte in Via Rospicciano, nel comune di Ponsacco. Erano le 01:20 quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta per spegnere le fiamme che avevano coinvolto alcuni cumuli di rifiuti.

L’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di estinguere rapidamente il rogo e di mettere in sicurezza l’area. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Ponsacco, impegnati nei rilievi per fare luce sull’accaduto.

Last modified: Agosto 12, 2025