La Sagra Sanprosperina compie 50 anni

Written by Redazione• 12:31 pm• Pisa, Attualità, Cascina, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

E’ l’evento di punta dell’estate cascinese, Impegnati oltre 120 volontari

CASCINA – Da lì, ossia dall’area destinata a feste ed eventi proprio dietro alla chiesa di San Prospero è passato anche Andrea Bocelli. “Non so se artisticamente l’abbiamo tenuto a battesimo ma poco ci manca: non ricordo se fosse il il1975 o il 1976, ma lui era giovanissimo, forse era ancora minorenne, venne accompagnato dal babbo e con un registratore su cui erano caricate le basi musicali sulle quali poi cantò, facendo già intuire il suo enorme talento” sorride Fausto Cudazzo, allora giovanissimo volontario e oggi coordinatore della Sagra Sanprosperina che quest’anno compie 50 anni, organizzata dalla parrocchia e dal locale circolo Acli “Lamberto Tellini”, storico presidente provinciale dell’associazione. “Fu lui a portare alla sagra Bocelli – ricorda sorridendo Cudazzo -: aveva degli amici che gli avevano suggerito di chiamare quel ragazzino che erano molto bravo“.

Compie mezzo secolo la Sagra Sanprosperina, anche se all’anagrafe gli anni sarebbero 53, ma il Covid ha costretto a saltare le edizioni del 2020 e 2021 e nel 1977 non si è svolta per problemi organizzativi. Torna domenica e andrà avanti fino al 6 settembre, sempre lì dietro la chiesa in cui tutto è nato nel 1974 quando il “gruppo giovani” della parrocchia di San Prospero, che aveva partecipato ai campi scuola estivi diocesani in Garfagnana e al Pian degli Ontani, organizzò nel mese di settembre alcune giornate di giochi e attività per ritrovarsi con gli amici delle altre parrocchie conosciuti in quelle occasioni, “grazie al fondamentale sostegno di don Marcello Rovini, il principale sostenitore della festa fino a che ha potuto” sottolinea Cudazzo. L’anno dopo arrivarono i “Giochi senza confine”, parodia della celebre trasmissione tv “Giochi senza frontiere”, della durata di una settimana e in cui si confrontavano in sfide sentite e partecipate, le parrocchie che partecipavano anche ai campi diocesani. “Inizialmente la chiamammo Festa dell’Amicizia, ma poiché non volevamo che fosse confusa con una festa politica, poco dopo la chiamammo Sagra Sanprosperina, denominazione con cui è arrivata fino ad oggi” spiega Cudazzo.

Oltre a Bocelli, dalla sagra è passata anche suor Luisa Dall’Orto, piccola sorella di Charles de Faucauld, assassinata ad Haiti il 25 giugno 2022. “Venne qui a portare la sua testimonianza – ricorda Cudazzo -: all’epoca ero ancora in servizio nei Vigili del Fuoco e, nel corso di una missione ad Haiti, ebbi modo di conoscere la sua straordinaria opera. La sagra ha sempre dedicato un’attenzione particolare ad iniziative di solidarietà e quell’anno decidemmo di dedicare una colletta benefica proprio alle iniziative in cui era impegnata suor Luisa”.

L’anteprima della festa sarà domenica 30 agosto alle 11.15 con una celebrazione solenne nella chiesa di San Prospero, presieduta da monsignor Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo emerito di Pisa, con il parroco padre Sajimon Sebastian e monsignor Giuliano Catarsi e monsignor Antoni Pyznar, che si sono succeduti alla guida della comunità parrocchiale negli anni precedenti. La sera, invece, si apriranno gli stand della sagra che anche quest’anno vedrà coinvolti oltre 120 volontari. Gli ingredienti sono quelli che ne hanno fatto uno degli eventi più attesi del fine estate cascinese: per una settimana stand gastronomici, buona musica, tombolate e tanta sana aggregazione

Nella foto l’area sagra della parrocchia di San Prospero negli anni ’80

Last modified: Agosto 29, 2026