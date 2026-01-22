Serie A. La presentazione della ventiduesima giornata. Apre Inter-Pisa, chiude il turno Verona-Udinese

Written by admin• 8:33 am• Pisa SC

PISA – Una 22esima giornata incastonata fra le sfide di Champions ed Europa League – il cui ultimo turno della fase preliminare si disputa mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio rispettivamente – prevede quale anticipo serale di venerdì 23 gennaio la sfida di San Siro tra Inter e Pisa, con il programma a proseguire con tre incontri al sabato e quattro la domenica – fra cui spiccano Juventus-Napoli e Roma-Milan – per poi concludersi lunedì 26 gennaio con il posticipo Verona-Udinese.

Con la mente rivolta a Dortmund per la sfida decisiva per l’accesso diretto agli Ottavi di Champions League, l’Inter ospita al “Meazza” il Pisa sapendo altresì che, in caso di vittoria, potrà beneficiare dall’esito dei due scontri diretti che vedono impegnate le quattro più immediate inseguitrici, ragion per cui Mister Chivu dovrà essere bravo a gestire le rotazioni, magari affidandosi anche alla tradizione che, nei sette precedenti nel Capoluogo lombardo, ha visto i padroni di casa imporsi in sei occasioni rispetto all’unico successo ospite di inizio marzo 1983 (1-0, aut. Marini), mentre ad aprire il pomeriggio del sabato tocca al sempre più brillante Como che affronta il Torino al “Sinigaglia” con l’intenzione di “accorciare” sulle squadre che lo precedono in Classifica in ottica qualificazione europea, ancorché i granata (con una sola vittoria nelle ultime cinque gare di Campionato) non possano permettersi ulteriori passi falsi se non vogliono essere risucchiati nelle zone basse della graduatoria, con i precedenti in riva al Lario nella Massima Serie a parlare di 6 affermazioni ospiti a fronte di 4 vittorie dei padroni di casa ed altrettanti pari.

Programma del sabato che prosegue al “Franchi” con un “Amarcord” di fine anni ’70 che mette di fronte Fiorentina e Cagliari, ovvero due formazioni galvanizzate dalle vittorie dello scorso turno su Bologna e Juventus rispettivamente, con i viola alla ricerca di un successo che li porterebbe a soli due punti di distacco dai sardi, avendo Mister Vanoli dalla sua anche la tradizione, visto che sui 43 incontri disputati nel Capoluogo toscano i padroni di casa se ne sono aggiudicati ben 30 rispetto ad 8 pari e solo 5 affermazioni ospiti, l’ultima delle quali risalente a metà maggio 2018 (1-0, decisa da Pavoletti), per poi lasciare spazio all’incontro di “Via del Mare” tra il Lecce reduce da quattro sconfitte consecutive che lo hanno fatto scivolare al terzultimo posto ed una Lazio in evidente difficoltà con una sola vittoria nelle ultime sei giornate, così che la posta in palio è quanto mai importante per entrambe le compagini, per una sfida equilibrata avendo riferimento ai precedenti, con 8 vittorie a testa e due pari, anche se i biancocelesti di sono imposti la scorsa stagione, con un 2-1 deciso da Marusic nel finale.

L’appuntamento con il consueto “lunch match” domenicale è costituito dal confronto del “Mapei Stadium” fra Sassuolo e Cremonese, ovvero due formazioni appaiate in Classifica con 23 punti, ragion per cui la conquista dei tre punti appare fondamentale per consolidare il relativo piazzamento, oltretutto considerando che entrambe le squadre sono a digiuno di vittorie da ben sette turni, con l’unico precedente nella Massima Divisione datato inizio marzo 2023, un 3-2 per i padroni di casa deciso da una rete di Bajrami nel recupero, per poi toccare ad Atalanta e Parma scendere in campo in un incontro anch’esso condizionato per i padroni di casa dal successivo impegno in Champions League, mentre gli ospiti vivono il loro miglior periodo della stagione (una sola sconfitta nelle ultime sei giornate) e che proprio a Bergamo centrarono all’ultimo turno dello scorso Campionato la vittoria che garantì loro la salvezza. pur se nel computo totale gli orobici vantano 10 affermazioni rispetto a 6 pari ed altrettanti successi dei “Ducali” …

Alla stessa ora, scendono in campo al “Luigi Ferraris” le due rossoblù Genoa e Bologna – con una importante assenza per parte, vale a dire Ostigard e Miranda – per una sfida che rimanda indietro di un secolo allorché i rispettivi Club si contendevano lo Scudetto, mentre oggi i padroni di casa sono alla ricerca di punti salvezza e gli ospiti sembrano aver perso lo smalto (una sola vittoria negli ultimi 9 turni) di inizio stagione, con i numerosi precedenti a Marassi a vedere i liguri in vantaggio con 20 vittorie a fronte di 15 pari e 14 affermazioni dei felsinei, l’ultima delle quali risalente a metà maggio 2022 (1-0 a firma Barrow), prima di lasciare spazio al “Big Match” dello “Stadium” fra Juventus e Napoli che contrappone sulle rispettive panchine i due ex Spalletti e Conte (con quest’ultimo ad aver scontato i due turni di squalifica) e che può dire molto sul prosieguo del Torneo per entrambe le formazioni, con i bianconeri a poter fare affidamento su di una tradizione largamente favorevole, visto che nei 79 precedenti nel Capoluogo piemontese se ne sono aggiudicati ben 48 rispetto a 22 pari ed a sole 9 affermazioni ospiti, la più recente delle quali datata fine aprile 2023, un 1-0 deciso da Raspadori nhel recupero.

A concludere il programma domenicale il secondo “Match Clou” di giornata dell’Olimpico fra Roma e Milan, con le due formazioni divise da quattro punti in Classifica ed i giallorossi reduci dal convincente successo di Torino contro i granata che ha messo in mostra le qualità del nuovo acquisto Malen, così come del resto anche Mister Allegri ha beneficiato della prima rete in rossonero del tedesco Fullkrug, per una sfida che nella Capitale viaggia su di un binario di sostanziale parità, con una leggera preferenza (31 successi a 27) per gli ospiti a fronte di 32 divisioni della posta, per poi toccare a Verona ed Udinese far calare il sipario sul 22esimo turno affrontandosi al “Bentegodi” nel derby veneto con i padroni di casa maggiormente alla ricerca dei tre punti visto l’ultimo posto occupato in graduatoria, mentre i friulani, che possono contare sul rientro di Zaniolo dalla squalifica, sperano di puntellare ancor più la loro posizione di centro Classifica, pur se i precedenti nella Massima Serie non sono certo loro favorevoli, viste le 10 vittorie degli “Scaligeri” rispetto ad 8 pari e 3 sole affermazioni ospiti, l’ultima delle quali risalente ad inizio ottobre 2022, un 2-1 deciso da Bijol nel recupero.

Classifica dopo la 21esima giornata: Inter p.49; Milanp.46; Napolip.43; Roma p.42; Juventus p.39; Como p.37; Atalanta p.32; Bologna p.30; Lazio p.28; Udinese p.26; Sassuolo, Cremonese, Parma e Torino p.23; Cagliari p.22; Genoa p.20; Lecce e Fiorentina p.17; PISA e Verona p.14.

Programma 22esima giornata Serie A 2025-’26:

Venerdì 23 gennaio 2026:

Inter – PISA (ore 20:45)

Sabato 24 gennaio 2026:

Como – Torino (ore 15:00)

Fiorentina – Cagliari (ore 18:00)

Lecce – Lazio (ore 20:45)

Domenica 25 gennaio 2026:

Sassuolo – Cremonese (ore 12:30)

Atalanta – Parma (ore 15:00)

Genoa – Bologna (ore 15:00).

Juventus – Napoli (ore 18:00)

Roma – Milan (ore 20:45)

Lunedì 26 gennaio 2026:

Verona – Udinese (ore 20:45)

