L’Effemeride Pisana del 22 gennaio 2026

Giovedì 22 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:45 e tramonta alle 17:12, le ore di luce solare sono 9 e 27 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 331mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Vincenzo di Saragozza, diacono e martire

Protettore dei vinai

Patrono di Vicenza, Adrano, Calcinato, Rignano Flaminio, Cernobbio, Nole, Cambiano, Capiago Intimiano, Bevagna, Varallo Pombia e di altri comuni

Uno dei santi più radicati nella memoria religiosa della Spagna, san Vincenzo di Saragozza, oggi ci ricorda come non servano “qualifiche” per diventare maestri e guide nella comunità cristiana, basta la volontà di testimoniare senza mediazioni il Vangelo. Era un diacono vissuto a cavallo tra il III e IV secolo e lavorava al fianco del vescovo Valerio, che sapeva di avere nel suo collaboratore un grande sostegno grazie al coraggio e alle capacità dimostrate. Vescovo e diacono vennero arrestati, probabilmente nell’anno 304, durante la violenta persecuzione anticristiana scatenata da Diocleziano. Fu subito chiaro che tra i due il più “pericoloso” era Vincenzo, il cui eloquio era accompagnato dalla solida volontà di non cedere al persecutore. Atroci furono le torture che fu costretto a subire e che lo portarono alla morte.

La citazione del giorno:

Conoscente: una persona che conosciamo abbastanza bene per chiederle un prestito, ma non abbastanza per prestarle dei soldi. (Ambrose Bierce)

E’ accaduto il 22 gennaio nel mondo:

1506 – Arriva a Roma il primo contingente di Guardie Svizzere, composto da 150 uomini

1879 – Guerra anglo-zulu: truppe Zulu sconfiggono le truppe britanniche nella battaglia di Isandlwana

1901 – Edoardo VII diventa re dopo la morte della madre, Vittoria del Regno Unito

1911 – Inaugurazione dello Stadio del Genoa (poi dal 1933 denominato Stadio Luigi Ferraris), il più antico stadio italiano, tutt’oggi in uso

1924 – Ramsay MacDonald diventa il 1º primo ministro del Regno Unito laburista

1944 – Seconda guerra mondiale: gli Alleati iniziano l’Operazione Shingle (Sbarco di Anzio)

1957 – L’esercito israeliano si ritira dalla Penisola del Sinai (aveva cercato di invadere l’Egitto il 29 ottobre 1956)

1970 – Primo volo commerciale di un Boeing 747, da New York a Londra in 6 ore

1973 – George Foreman interrompe l’imbattibilità di Joe Frazier nella sua carriera professionistica di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato

1980 – Andrei Sakharov viene arrestato a Mosca

1983 – Björn Borg lascia la sua carriera nel tennis dopo aver vinto consecutivamente cinque Tornei di Wimbledon

1984 – Viene presentato il primo computer Apple Macintosh, con uno spot durante il XVIII° Superbowl

1987 – Il politico della Pennsylvania Budd Dwyer si suicida in diretta televisiva

1992 – Roberta Bondar diventa la prima donna canadese nello spazio

1997 – Madeleine Albright diventa la prima donna Segretario di Stato degli USA, dopo essere stata confermata dal Senato degli Stati Uniti

1998 – Theodore Kaczynski (alias Unabomber) si dichiara colpevole e accetta la condanna all’ergastolo

2006 – Evo Morales, eletto con oltre il 53% dei voti, diventa il primo presidente indio della Bolivia

La frase del giorno di Frate Indovino:

In casa non c’è pace se canta la gallina e il gallo tace



Nati il 22 gennaio:

FRANCESCO BACONE

Filosofo inglese

α 22 gennaio 1561 ω 9 aprile 1626

GEORGE BYRON

Poeta inglese

α 22 gennaio 1788 ω 19 aprile 1824

CIRO MENOTTI

Patriota italiano

α 22 gennaio 1798 ω 26 maggio 1831

WALTER RALEIGH

Navigatore, corsaro e poeta inglese

α 22 gennaio 1552 ω 29 ottobre 1618

Deceduti il 22 gennaio:

URSULA K. LE GUIN

Scrittrice statunitense, fantascienza

α 21 ottobre 1929 ω 22 gennaio 2018

GIGI RIVA

Calciatore italiano

α 7 novembre 1944 ω 22 gennaio 2024

VITTORIA DEL REGNO UNITO

Regina del Regno Unito

α 24 maggio 1819 ω 22 gennaio 1901

