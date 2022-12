La politica pisana piange il socialista Eros Carloppi. L’ultimo saluto venerdì a Pugnano

Scritto da admin• 11:44 pm• Pisa, Politica, Tutti



PISA- La politica pisana piange la scomparsa di Eros Carloppi, 78anni. Militante giovanissimo socialista fu alla fine degli anni sessanta segretario della federazione giovanile socialista di Pisa e dirigente provinciale e nazionale del P.S.I. Funzionario dello Stato direzione commissione medica del tesoro, amministratore e dirigente del P.S.I. nella prima e seconda repubblica.

Apprezzato amministratore e galantuomo consigliere comunale nella legislatura 1980-1985 nel Comune di Pisa ove ha svolto l’incarico di assessore all’urbanistica e poi alla cultura(indimenticabili le iniziative de Le Divine con i Momix in piazza dei Miracoli e delle mostre di Gio’Pomodoro) rispettivamente con i sindaci del P.C.I. Luigi Bulleri e Vinicio Bernardini, presidente del Teatro comunale (istituzione del Teatro Tenda in sostituzione del Teatro Verdi chiuso per importanti lavori di restauro) di Pisa con i sindaci del P.S.I. Oriano Ripoli e Giacomino Granchi; presidente delle Case Popolari con sindaco P.S.I. Sergio Cortopassi e con il sindaco P.D.S. Piero Floriani. Membro della segreteria provinciale e presidente del consiglio direttivo del P.S.I. i socialisti lo ricordano per l’ impegno la passioneintelligenza e ironia per la rinascita del Partito Socialista in tempi sempre più difficili. Per le elezioni comunali nella città capoluogo riteneva necessaria la composizione di una alternava liberale e socialista per un programma riformista e di governo. Promotore di liste civiche di cultura riformista socialista alternative al centro destra e alle sinistre massimaliste a san Giuliano ed in tutta la provincia. Il P.S.I. si stringe solidale alla moglie Angela, alla figlia Irene e al figlio Leonardo. La salma sarà esposta a partire dalle ore 17 di mercoledì 21 alle Cappelle della Pubblica Assistenza di Pisa in Via Bargagna. Il funerale si terrà venerdì 23 alle ore 15 alla pieve di Santa Maria e San Giovanni Battista a Pugnano nel comune di San Giuliano Terme, lungo l’antica via Aemilia Scauri, strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero.

