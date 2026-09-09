“Pittori in Luce” al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi a Pisa

PISA – In occasione di Aspettando Bright Night 2026, il Museo della Grafica in collaborazione con il Comune di Pisa, e l’Università di Pisa organizza un laboratorio artistico per famiglie: PITTORI DI LUCE, Domenica 20 settembre 2026, ore 16:00 Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi (Lungarno G. Galilei, 9 – Pisa)
Attraverso la storia dell’invenzione della fotografia, scopriremo come il progresso tecnologico può creare nuovi linguaggi artistici. Successivamente realizzeremo un’opera d’arte ispirata ai principi della fotografia.
Evento gratuito
Prenotazionenecessaria fino a esaurimento dei posti disponibili inviando un’email a: educazione.museodellagrafica@