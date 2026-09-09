Written by Settembre 9, 2026 6:12 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Pittori in Luce” al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi a Pisa

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PISA – In occasione di Aspettando Bright Night 2026, il Museo della Grafica in collaborazione con il Comune di Pisa, e l’Università di Pisa organizza un laboratorio artistico per famiglie:  PITTORI DI LUCE, Domenica 20 settembre 2026,  ore 16:00 Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi (Lungarno G. Galilei, 9 – Pisa)

Attraverso la storia dell’invenzione della fotografia, scopriremo come il progresso tecnologico può creare nuovi linguaggi artistici. Successivamente realizzeremo un’opera d’arte ispirata ai principi della fotografia.  

Evento gratuito

Prenotazionenecessaria fino a esaurimento dei posti disponibili inviando un’email a: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it. entro venerdì 18 settembre ore 13:00.

Last modified: Settembre 9, 2026
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