La LILT in campo all’Arena: un successo e tanti campioni per la ricerca e la prevenzione oncologica

PISA – E’ stata una giornata di grande sport e solidarietà, quella organizzata dalle tre Lilt Pisa, Massa Carrara e Lucca, riunite in maniera impeccabile da Romina Borracci all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Un occasione per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro e sui tumori rari con l’intero ricavato devoluto alla Lilt per promuovere la prevenzione oncologica.

di Antonio Tognoli

Molti ex campioni nerazzurri e tanti volti dello sport e dello spettacolo in una giornata caraterizzata da grande caldo. In campo si sono sfidati gli Operatori Sanitari dell’Ospedale Versilia for Lilt, Pisa e Livorno For Special, Veterani Pisa guidati da Gerry Cavallo e Veterani dello Sport Massa Carrara guidati dall’ex campione del Milan Roberto Mussi.

OSPITI E PARTNER: Ad aprire le danze all’Arena sono stati però gli sbandieratori e i musici di Pisa con Paolo Breda Bulgherini che si è esibito cantando l’Inno di Mameli. A dare il calcio di avvio del quadrangolare di beneficienza il Sindaco Michele Conti e l’ex portiere del Milan e attuale consigliere regionale in quota Lega, Giovanni Galli. Lo speaker della manifestazione Riccardo Sottili voce storica di Radio Montecarlo. Nell’intervallo del primo match si è esibito, per la prima volta in uno stadio con il suo ultimo lavoro l’Uomo Gatto, Gabriele Sbattella, campione di Sarabanda e Avanti Un Altro. Hanno preso parte alla giornata il vice direttore Cassa Risparmio Volterra Fabio Tonelli, il responsabile ufficio marketing Francesco Mesacci e il vice titolare della Filiale di Pisa Matteo Masotti. Per le Assicurazioni Generali erano presenti Michele Reali ed Emiliana Petrignani.

I RISULTATI: Per la cronaca il torneo se lo sono aggiudicati i Veterani Massa Carrara sui Veterani Pisa per 2-1. I Veterani Pisa erano arrivati in finale battendo il team Lilt ain calci di rigore dopo il 3-3 nei 30′ di gioco. Rigore decisivo dell’ex Pisa Cristian Biancone con Burchielli decisivo su Cucurnia. Nel secondo match vittoria dei Veterani Massa Carrara contro Pisa e Livorno For Special per 3-2.

PREMIAZIONI. Al termine del quadrangolare le premiazioni di rito che hanno visto come migliori giocatori del torneo Gerry Cavallo (Veterani Pisa) e Matteo Guadagnucci (Operatori Sanitari for LILT) e come miglior portiere Brunero Brega (Pisa e Livorno For Special).

LE DICHIARAZIONI: “E’ stata una grande giornata di sport in uno stadio glorioso come quello dell’Arena Garibaldi. Siamo contenti di questo esperimento. Molti campioni dello sport hanno aderito e sono rimasti soddisfatti. E’ stata l’occasione di mettere insieme le Lilt di Pisa, Massa Carrara e Lucca in un evento molto importante per dare una mano alla ricerca e alla prevenzione oncologica“, ha detto Romina Borracci organizzatrice dell’evento. “Un evento importante in una location importante per la LILT una delle tante associazioni che lavora per una causa delicata ed importante come la ricerca. Siamo contenti di aver potuto dare il nostro benestare per questa manifestazione”, ha detto il Sindaco di Pisa Michele Conti. “Se la mia presenza può essere d’aiuto sono sempre a disposizione”, ha detto l’ex bomber della Roma Roberto Pruzzo – “come quella di altri personaggi. Spero che la ricerca continui a progredire anche con l’aiuto dei tanti personaggi accorsi”. “Dobbiamo ringraziare con le istituzioni, le associazioni che lavorano per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e sui tumori. Noi con la nostra presenza cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e di essere sempre presenti a questo tipo di manifestazioni”, ha detto Giovanni Galli ex portiere del Milan e della Nazionale.

Veterani Pisa

LE ROSE DELLE FORMAZIONI IN CAMPO

Veterani Massa Carrara: Anselmo Andrei, Juri Andreotti, Stefano Antonioli, Alessandro Baroni, Sergio Battistini, Enrico Becherini, Gianni Capovani, Ciro Capuano, Marco Carlesi, Andrea Ceragioli, Andrea Cipolli, Luca Della Maggiora, Tommaso Fiaschi, Paolo Fusco, Davide Guadagni, Francesco Govinella, Andrea Lo Frese, Edo Luisi, Alessio Mosti, Roberto Mussi, Federico Mussi, Antonio Palumbo, Marco Passamanti, Daniel Piconcelli, Mario Ricci, Antonio Sementa, Federico Tolomei, Alberto Tornaboni, Luca Ulivi, Stefano Mariani.

Veterani dello Sport Pisa: Rossano Burchielli, Lido Malasoma, Fancesco Gabrielli, Leonardo Occhipinti, Franco Ipsaro, Giovanni Bia, Luca Cecconi, Gerry Cavallo, Cristian Biancone, Alessio De Petrillo, Luciano Di Legge, Alessandro Baroni, Fabio Ciuti, Paolo Migliorini, Alex Muoio, Fabrizio Cini, Fabrizio Tellini, Enery Tarai, Sandro Cartei, Duccio Ghelazzi, Oscar Maini.



Pisa e Livorno For Special

PIsa & Livorno For Special: Altamore, Crovetto, Cococcioloni, Desensi, Del Rosso, Funaioli, Magnelli, Salvini, Paternoster, Cordano, Peruzzi, Salvi, Cantini, Cappelli, Matteini, Orsini, Stella, De Sensi, Hasamteraj, Antonelli, Viegi, Turini.

Operatori Sanitari For LILT

Operatori Sanitari For LILT: Luca Bondielli, Simone Guadagni, Luigi Cherubini, Pietro Bianchi, Stefano Banti, Michele Guarino, Adriano Cioppi, Gianluca Matelli, Stefano Antonelli, Simone Birindelli, Francesco Prestifilippo, Michele Bellucci, Paolo Migliorini, Nicolò Cucurnia, Leonardo Barone, Niccolò Napoli, Giovanni Ceccarelli, Nicolò Furbetta, Matteo Borsetto, Bernardo Evangelista, Nicolò Fiorello, Davide Laghi, Marzio Formisano, Cosimo Ruberto, Jerry Fratini, Matteo Guadagnucci, Andrea Bonelli, Gabriele Maceraj, Gianluca Puntoni, Filippo Vagelli.

