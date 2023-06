“Sonarty”. Il 23 giugno un’intera giornata in musica organizzata dagli studenti al Bagno degli Americani

PISA – Venerdì 23 giugno toccherà alla musica al Bagno degli Americani. E l’evento in programma sarà una vera e propria maratona: si chiama Sonartyed è organizzato dagli studenti del movimento pisano Deep Voyage eventi.



Si partirà alle 16 e si andrà avanti fino a tardi.“Proponiamo una giornata ‘esplosiva’ di musica dal vivo e dj set – fanno sapere – che abbraccia una vasta gamma di generi, tra cui reggae, funk, jazz, rock, commerciale, hip hop e techno. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: un’opportunità unica per unirsi alla festa, divertirsi e vivere un’esperienza musicale indimenticabile”.



Ecco gli artisti che si esibiranno:

Ariel&Pedro Social Club

Breakdance + Brando Rap

DJ Sunset

Illveno & TPD

Piano Biosphere

Stranamore



la descrizione del progetto a cura degli organizzatori“ Deep Voyage eventi è un movimento formato da studenti nato a pisa più di cinque anni fa con l’obiettivo di far divertire e ballare il popolo pisano. Deep Voyage eventi sta portando avanti progetti musicali da anni, in cui il vero obiettivo è quello di creare un contesto, un frame di libertà che renda unico l’ambiente in cui il tutto si crea e che ponga al centro dell’attenzione la qualità dei nostri musicisti e della loro musica”.