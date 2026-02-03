La Giunta Mori incontra i cittadini: al via il tour nelle frazioni

Written by admin• 3:43 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – La Giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Mori avvia un ciclo di incontri nelle frazioni e nei centri principali del Comune per confrontarsi direttamente con i cittadini, raccogliere segnalazioni e suggerimenti utili alla programmazione dell’attività amministrativa.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 febbraio alla Capannina, presso il bar La Capannina (Ragoni), alle ore 21.15. Il secondo incontro si terrà mercoledì 19 febbraio a Casciana Alta, al Teatro Rossini, sempre alle 21.15.

L’iniziativa proseguirà con continuità nei mesi di febbraio e marzo, toccando tutte le località del territorio.

«Ascoltare e incontrare le persone è un metodo di lavoro in cui crediamo molto – sottolinea il sindaco Mori –: chi amministra la cosa pubblica deve stare in mezzo alla gente per comprenderne bisogni e aspettative».

Last modified: Febbraio 3, 2026