Guardia medica pediatrica a La Rosa: la ASL Toscana nord ovest chiarisce

Terricciola

TERRICCIOLA – In merito alle polemiche sull’attivazione della guardia medica pediatrica sperimentale presso la Casa di comunità di La Rosa, nel comune di Terricciola, la ASL Toscana nord ovest fornisce alcuni chiarimenti.

Il servizio, attivato in attuazione della delibera della Regione Toscana n. 1704/2025, partirà domenica 1° febbraio e avrà una durata sperimentale di sei mesi. Il progetto rientra in un piano regionale che prevede complessivamente quattro guardie mediche pediatriche sperimentali nelle tre ASL toscane.

La sede di La Rosa è stata individuata per criteri organizzativi e funzionali: posizione baricentrica tra Alta Val di Cecina e Valdera, presenza già attiva della guardia medica e struttura facilmente accessibile e riconoscibile dalla popolazione.

L’Azienda sottolinea che la scelta non comporta alcun ridimensionamento dell’ospedale di Volterra, né una marginalizzazione dei territori periferici, ma mira a testare un modello organizzativo in grado di ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso, garantendo appropriatezza e sicurezza delle cure.

Durante la sperimentazione saranno monitorati accessi, impatto sui pronto soccorso, soddisfazione dei professionisti e provenienza dell’utenza. I dati raccolti serviranno a valutare l’efficacia del servizio e a orientare eventuali sviluppi futuri.

L’obiettivo resta il rafforzamento dell’assistenza pediatrica territoriale e una risposta sostenibile ai bisogni delle famiglie, anche nelle aree più complesse dal punto di vista geografico.

