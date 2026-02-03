Written by admin• 2:48 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento Medico della ASL Toscana nord ovest, incarico che assume succedendo al dottor Renato Galli, recentemente scomparso.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, Grazi è specialista in Medicina interna e Nefrologia. Nel corso della sua carriera ha lavorato negli ospedali di Lucca, Pontedera e Volterra, dove è stato direttore della Medicina interna e Dialisi. Nel 2024 è stato nominato direttore dell’area omogenea della degenza medica.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito nefrologico, ha partecipato a tavoli regionali su malattia renale cronica e nefropatia diabetica ed è stato project manager di percorsi diagnostico-terapeutici sull’ipertensione arteriosa. Ha inoltre svolto attività di docenza universitaria nel corso di Scienze infermieristiche.

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità e profondo rispetto per il lavoro svolto da chi mi ha preceduto – ha dichiarato Grazi – con l’obiettivo di rafforzare i percorsi assistenziali e valorizzare le competenze professionali al servizio dei cittadini».

«Le competenze e l’esperienza del dottor Grazi rappresentano una garanzia di continuità e di ulteriore qualificazione dell’attività dipartimentale», ha affermato Maria Letizia Casani, direttrice generale della ASL Toscana nord ovest, rivolgendo al nuovo direttore gli auguri di buon lavoro.

