La Giunta Comunale stanzia 15.000 euro a sostegno delle associazioni attive nel sociale

PISA– 2:47 pm

PISA– La Giunta Comunale di Pisa ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 15.000 euro a favore delle associazioni del territorio che operano nei settori sociale, socioassistenziale e sociosanitario, attive da almeno due anni.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno – vogliamo offrire un segnale concreto di supporto al fondamentale lavoro svolto ogni giorno dalle associazioni locali. Realtà che rappresentano un presidio importante nel fornire servizi essenziali e nel promuovere il benessere della comunità. Il bando, di prossima pubblicazione, riserverà particolare attenzione ai progetti rivolti alla prevenzione e al contrasto del disagio e della violenza giovanile, del bullismo e del cyberbullismo, oltre che a iniziative educative, ricreative, di socializzazione e di sostegno alla genitorialità. Si tratta di un investimento sui giovani e sui valori della legalità, del rispetto e della solidarietà, che vogliamo promuovere con forza.”

Potranno accedere ai contributi associazioni, fondazioni e altri soggetti privati senza fini di lucro, compresi comitati e associazioni non riconosciute, che operano nei settori indicati da almeno due anni.

Il contributo sarà assegnato in base al numero di soggetti ammessi e alle risorse disponibili. In ogni caso, la cifra massima erogabile per ciascun progetto sarà pari al 90% del budget presentato, per un importo non superiore a 2.000 euro e non inferiore a 500 euro. La graduatoria risultante dal bando potrà essere utilizzata anche per l’assegnazione di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili successivamente.

Il bando valuterà i progetti sulla base di criteri specifici: la coerenza con le finalità dell’Amministrazione, la qualità delle iniziative, la capacità di fare rete e di coinvolgere la cittadinanza, l’impatto sul territorio, la chiarezza degli obiettivi, la sostenibilità economica e organizzativa e la capacità di autofinanziamento.

L’obiettivo è valorizzare le migliori proposte in grado di offrire risposte concrete alle fragilità sociali, promuovendo inclusione e coesione nella comunità locale.

