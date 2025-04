Diventa Mascotte… realizza un sogno!

Written by admin• 2:52 pm• Pisa SC

PISA – Sogni di entrare in campo assieme ai protagonisti di un match della Cetilar Arena?

Adesso puoi far diventare realtà questa esperienza unica e indimenticabile per ogni piccolo tifoso.

In occasione della gara Pisa-Frosinone, in programma giovedì 1 maggio (ore 15.00) alla Cetilar Arena, il ruolo di Mascotte incaricata di accompagnare in campo il Capitano del Pisa Sporting Club, il Capitano della squadra ospite e l’Arbitro designato sarà deciso attraverso una speciale asta.

Importante. L’iniziativa è riservata ai bambini di un’età compresa tra 6 e 10 anni che abbiano in ogni caso un’altezza massima di 140 cm.

Partecipare all’asta è semplice. Basta cliccare sul link sottostante

https://www.matchwornshirt.com/it/product/mascot-experience-vs-frosinone-calcio-u65xJY2BaEmYyt9mUHhh8w

Cosa si vince? 1 biglietto per il bambino e 1 biglietto per un accompagnatore, oltre ovviamente alla possibilità di diventare protagonista di uno dei momenti più emozionanti del match

