Uova di Pasqua ai piccoli pazienti: gesto di solidarietà all’ospedale Lotti da Carabinieri e Polizia Locale

Written by admin• 2:44 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Questa mattina una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera, insieme a una rappresentanza della Polizia Locale dell’Unione Valdera, ha fatto visita all’ospedale “Lotti” di Pontedera per donare uova di Pasqua ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria.

Ad accogliere le delegazioni erano presenti il dirigente infermieristico Davide Traballoni, Simona Vallini in rappresentanza della direzione infermieristica, e la coordinatrice del reparto di pediatria Monica Guarguagli.

«È stata l’occasione – ha dichiarato Alessio Giani, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera – per esprimere la nostra vicinanza ai bambini ricoverati e a tutto il personale sanitario, che ringrazio di cuore per la calorosa accoglienza. Vogliamo proseguire il nostro impegno solidale non solo in occasione delle festività, ma durante tutto l’anno.»

Anche Davide Traballoni ha voluto ringraziare, a nome della direzione sanitaria, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera e la Polizia Locale dell’Unione Valdera per il gesto di attenzione e generosità verso i piccoli pazienti.

Last modified: Aprile 18, 2025