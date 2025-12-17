La coalizione di centro sinistra ufficializza sabato 20 dicembre la candidatura a Sindaco di Michelangelo Betti

Written by Antonio Tognoli• 1:59 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – “L’amministrazione comunale di Cascina, guidata dal sindaco Michelangelo Betti, nel quinquennio 2020-2025, ha impostato importanti cambiamenti per il territorio

comunale. Pur operando inizialmente in un quadro di generale difficoltà a cause delle

conseguenze dell’emergenza pandemica, l’amministrazione ha saputo dar corso ad

una nuova fase“, lo afferma il PD, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Movimento 5 Stelle (M5S), Città delle Persone Cascina, Per Voi – Del Giudice e Cascina Oltre

“Grazie alla capacità di presentare progetti validi, anche in virtù del

sostegno fornito dal nuovo Ufficio EIR (Europa-Italia-Regione) creato all’inizio del

mandato, sono stati intercettati circa 40 milioni di euro di fondi Pnrr e, insieme ad altri

investimenti pubblici, sono oltre 60 i milioni investiti a Cascina negli ultimi 5 anni. Si

tratta quindi di una stagione storica per il nostro territorio: avremo a breve nuove opere pubbliche strategiche e maggiori servizi per la cittadinanza“.

“Gli oltre 20 cantieri attivi condurranno ad un’importante trasformazione per la vita dei

cittadini cascinesi. Un nuovo asilo, nuove mense e aule studio per migliorare l’offerta

scolastica. Nuovi parchi gioco e nuove piazze per favorire l’incontro tra giovani e

famiglie. La bonifica di una storica porzione di territorio inquinato come l’ex

Decoindustria. La riapertura del teatro Bellotti Bon dopo oltre 30 anni, restituendo così

alla comunità cascinese un gioiello di architettura dell’’800 che diventerà un luogo

strategico per l’attività culturale e sociale di Cascina. La nuova casa di comunità hub

che garantirà a Cascina un presidio medico-infermieristico attivo H24. La

riqualificazione di gran parte del patrimonio immobiliare comunale, senza consumo di

nuovo suolo, per mettere a disposizione nuovi spazi per le nostre associazioni e per

contrastare il problema dell’emergenza abitativa. L’attenzione dedicata alle politiche

sportive e alle convenzioni per migliorare l’impiantistica. Per il lavoro svolto insieme ed in armonia, la coalizione di maggioranza apprezza pienamente l’operato svolto dal sindaco Michelangelo Betti e conferma la fiducia nei suoi confronti per le elezioni comunali del 2026, come candidato Sindaco di una coalizione che ha già cominciato ad allargare il proprio perimetro a forze e liste di area progressista ed ecologista finora non presenti al suo interno. Sulla base dei risultati amministrativi conseguiti e dei comuni valori di riferimento, è infatti iniziato nelle scorse settimane il percorso che condurrà il campo progressista cascinese all’individuazione di linee programmatiche condivise per il prossimo mandato, che vadano nella direzione del completamento dei progetti avviati, e guardino alle nuove e non meno impegnative sfide che l’amministrazione si troverà ad affrontare sul piano della coesione sociale, della transizione energetica, della sostenibilità ambientale, della valorizzazione del territorio cascinese e del suo patrimonio. Per avviare questo percorso, che impegniamo a rendere quanto più possibile partecipato e condiviso, diamo appuntamento alla cittadinanza per Sabato 20 Dicembre alle ore 10,30 presso il foyer della Città del Teatro“.



Last modified: Dicembre 17, 2025