Written by Marzo 19, 2026 5:17 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Capodanno pisano: 28 ristoranti della città celebrano la tradizione con menù tipici della cucina locale

HomePisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGECapodanno pisano: 28 ristoranti della città celebrano la tradizione con menù tipici della cucina locale

PISA – Sono 28 i locali della città che, in occasione delle celebrazioni del Capodanno Pisano 2027, proporranno piatti tipici della cucina locale per festeggiare l’ingresso nel nuovo anno secondo la tradizione. I ristoranti aderenti offriranno uno speciale menù tematico, accompagnato da un porta listino dedicato contenente anche una breve spiegazione sul significato del Capodanno pisano e sugli eventi in programma.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa e CNA Pisa è stata presentata con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa del Comune di Pisa Filippo Bedini, della presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia, del coordinatore organizzativo di Confesercenti Pisa Giuseppe Diurno e del presidente dell’area pisana CNA, Marco Ammannati.

La proposta si inserisce nel calendario ufficiale delle manifestazioni del Capodanno pisano 2027 (il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Pisa al link https://www.comune.pisa.it/Vivere-il-comune/Eventi/Capodanno-in-stile-pisano3).

Abbiamo voluto rilanciare una tradizione che avevamo recuperato lo scorso anno: quella del menù in stile pisano, realizzato insieme alle associazioni di categoria – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini – per offrire anche quest’anno la possibilità di gustare piatti tipici e valorizzare l’enogastronomia di Pisa e del suo territorio. Nei giorni del Capodanno pisano, questa proposta rappresenta un elemento importante che arricchisce e completa l’offerta culturale dei numerosi eventi in programma in città. La cucina tipica, infatti, è cultura: attraverso i piatti della tradizione racconta la nostra storia, il legame con il mare e tanti piccoli aneddoti che stanno alla base della nascita e della diffusione delle ricette pisane. Si tratta quindi di un tassello significativo, reso ancora più importante dal notevole incremento delle attività aderenti. Ci auguriamo che questo trend positivo possa proseguire e consolidarsi anche negli anni futuri“.

Dopo la positiva esperienza della scorsa edizione siamo felici di aderire anche quest’anno al Menù in Stile Pisano dichiara la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia  – un’iniziativa che contribuisce concretamente ad avvicinare sempre di più cittadini e turisti alla nostra tradizione culinaria. Le numerose adesioni arrivate quest’anno confermano l’entusiasmo che si respira intorno a questo appuntamento. Tra bordatino, pasta alla renaiola, ravioli di mucco pisano, seppie in zimino e torta cò bischeri, il Capodanno Pisano ha il grande merito di riportare sulla tavola le pietanze della nostra tradizione e costituisce uno stimolo per i ristoratori a valorizzare e promuovere questi piatti tipici e identitari“.

Siamo molto lieti, come Confesercenti di Pisa, di partecipare a questa iniziativa e di accoglierla con convinzione – dichiara il coordinatore organizzativo di Confesercenti Pisa Giuseppe Diurno. Unire le nostre tradizioni storiche con l’economia è uno dei nostri principali obiettivi come dimostra la nostra recente iniziativa del “Gioco del ponte a tavola”. Valorizzare le tradizioni storiche e culturali della città è fondamentale, soprattutto quando questo avviene in modo innovativo e capace di coinvolgere anche il tessuto economico locale. In questo senso è importante che il Capodanno Pisano abbia anche un coinvolgimento del commercio ed in questo caso della ristorazione. La chiave culinaria permette infatti di rendere la tradizione ancora più accessibile, viva e condivisa, creando occasioni concrete per i pubblici esercizi e per tutta la filiera legata all’accoglienza. Come Confesercenti, siamo quindi favorevoli e pronti a collaborare, convinti che iniziative come questa possano rafforzare l’attrattività di Pisa e generare valore per la città, sia dal punto di vista culturale che economico“.

Ristoranti aderenti di Confcommercio Pisa: L’Artilafo, La Pergoletta, Osteria In Domo, Poldino, Pizzeria Santa Maria, Il Mercante, La Tortuga, Caffè Jamm Bell, Ir Pastaio, Country Club, Ambra Nera, I Santi, New Trinchetto, La Clessidra, Ristorante La Sosta, Ristorante La Clessidra, Ristorante La Corte Di San Leonardo.

Ristoranti aderenti di Confesercenti Pisa: Osteria La Mescita, Ristorante La Buca Di San Ranieri, Anita Osteria, Ristorante Galileo, Osteria San Paolo, Ristorante La Riva

Ristoranti aderenti di CNA Pisa: La Buca di Iovine Carmine & C.Sas; La Sosta Srls; Santa Maria Snc di Savino Marco, Savino Danilo e c., Portofranco L’Enoteca.

Last modified: Marzo 19, 2026
Previous Story
La Città delle Persone: “Stop parcheggio Via Maccatella”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti