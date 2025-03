La Città delle Persone chiede chiarimenti sui ritardi del progetto del varco ‘Le Gondole’ e del collegamento ciclabile

Written by admin• 8:41 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città delle Persone sul question time presentato da La città delle persone per il Consiglio comunale di lunedì in merito all’apertura del varco “Le Godole” e al collegamento ciclabile con Via Zamenhof.



“La Città delle Persone chiede chiarimenti sui tempi di avvio del progetto del varco ‘Le Gondole’ e del collegamento ciclabile con via Zamenhof”

“Per il prossimo Consiglio Comunale di lunedì, il gruppo La Città delle Persone presenterà un question time per sollecitare chiarimenti sui tempi di avvio e realizzazione del progetto relativo all’apertura del varco “Le Gondole” e al collegamento ciclabile con via Zamenhof. Il progetto, già oggetto di attenzione da parte del gruppo consiliare e discusso nella I Commissione Consiliare Permanente il 6 febbraio 2024, era stato portato all’attenzione dell’amministrazione dal consigliere Martinelli (LCDP), insieme ai consiglieri Biondi e Ferrante (PD), con il supporto dei residenti e dei volontari della FIAB, durante un sopralluogo svolto il 16 aprile 2024. A seguito di interlocuzioni con l’amministrazione comunale e con la ASL, il progetto è stato nuovamente esaminato in commissione il 18 giugno 2024, durante la quale l’Assessore Dringoli ha presentato una nuova proposta progettuale che prevedeva un passaggio ciclopedonale misto attraverso il varco “Le Gondole”, con un collegamento tra il tratto ciclabile proveniente da via Donadoni e il prolungamento verso via Zamenhof, includendo l’accesso anche per i mezzi diretti al resede ASL. L’Amministrazione aveva indicato che il progetto esecutivo sarebbe stato concluso a luglio 2024, con il nullaosta della Soprintendenza previsto per ottobre 2024. A dicembre 2024 era prevista la variazione di bilancio necessaria per finanziare l’opera, con l’avvio dei lavori fissato per gennaio 2025. “Ad oggi, i lavori non sono ancora iniziati“, spiegano i consiglieri de La Città delle Persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce. “Per questo motivo, chiederemo in Aula al sindaco e alla giunta di fornire i tempi aggiornati per l’apertura del varco e il completamento del collegamento ciclabile. Questo intervento è atteso da anni dai cittadini e rappresenta un nodo cruciale per la mobilità dolce e il collegamento tra i quartieri. È giunto il momento di superare i ritardi e le lungaggini burocratiche e passare finalmente alla fase realizzativa“, concludono Martinelli, Gionfriddo e

Last modified: Marzo 24, 2025