Montescudaio celebra la ‘Festa della Toscana’ con un concorso di arti visive e il coinvolgimento degli studenti

Eventi/Spettacolo, Montescudaio, Pisa

MONTESCUDAIO- Anche quest’anno il Comune di Montescudaio ha partecipato all’iniziativa “Festa della Toscana”, promossa dal consiglio regionale, ottenendo finanziamenti maggiori rispetto alle edizioni precedenti. Il tema scelto per questa edizione è stato “Toscana terra di genio e innovazione”. L’amministrazione comunale ha coinvolto gli studenti e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado nelle attività celebrative, che sono iniziate con lezioni su Galileo Galilei e Margherita Hack, organizzate dalla cooperativa Microstoria.

Per arricchire l’iniziativa, quest’anno è stato proposto un concorso di arti visive e grafiche, che ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto Griselli nella realizzazione di opere esposte nella sala polivalente del Poggiarello. Il sindaco Loris Caprai e l’assessore Daniela Galluzzi hanno ringraziato le insegnanti per il loro impegno nel coinvolgere gli studenti e nel permettere la creazione delle opere esposte. I lavori di due studentesse, Agnese della classe 1 A e Vittoria della classe 3 A, sono stati premiati, e le loro classi hanno ricevuto un premio di 545,62 euro ciascuna, da utilizzare per l’acquisto di materiali scelti insieme agli insegnanti.

Il sindaco Loris Caprai e l’assessore Daniela Galluzzi hanno sottolineato l’importanza della Festa della Toscana, che dal 2001 celebra la riforma rivoluzionaria di Pietro Leopoldo, il primo a abolire la pena di morte e la tortura, un passo fondamentale nell’affermazione dei diritti umani. “Ricordare ogni anno questo momento – hanno dichiarato – è un modo per spiegare, soprattutto ai più giovani, i valori che la Toscana rappresenta. Valori che devono essere testimoniati ogni giorno nella nostra vita quotidiana. Un grazie speciale va agli studenti che hanno partecipato e ai docenti che, con la mostra allestita nella sala del Poggiarello, hanno saputo rappresentare visivamente il legame tra passato, presente e futuro, nel segno delle tante figure di eccellenza che la Toscana ha dato al mondo, portando ideali e valori. Con la speranza che questi valori mettano radici in questi ragazzi, che sono il nostro futuro“.

Last modified: Marzo 24, 2025