Radio 110 Hertz: la nuova web radio di Pisa che racconta storie, musica e comunità

Written by admin• 8:51 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Basta cliccare su questo link: www.110hertzradio.it, per ascoltare l’ultima nata tra le web radio italiane con sede a Pisa. Si chiama Radio 110 Hertz e ha iniziato le trasmissioni ufficiali venerdì 21 marzo, dopo una lunga fase preparatoria che ha visto il progetto prendere forma durante il Festival 110 Hertz, tenutosi a Coltano, nei pressi di Pisa. Questo luogo è storico, in quanto teatro dei primi esperimenti di Guglielmo Marconi, a poche centinaia di metri dall’antenna radio ora in stato di abbandono. La presentazione della nuova web radio è avvenuta presso il Teatro Nuovo, in Piazza della Stazione a Pisa, sede della radio, con la partecipazione di Manuela Fulvia Micolano e Anna Estdahl, di Code per Curiosi APS, l’organizzazione no profit che coordina il progetto, Carlo Scorrano, direttore artistico del Teatro Nuovo di Pisa e del Festival 110 Hertz, e le associazioni che fanno parte di Radio 110 Hertz, la web radio di comunità.

La serata è proseguita con la prima trasmissione live ufficiale, caratterizzata da tanta musica, ospiti speciali, un dj set curato da Papapasqui e Rastantò e il concerto del gruppo indie rock italiano Rombofonia, con Alessandro Romboni alla voce, Daniele Domenici (Dado) al basso, Emanuele Micheletti alla chitarra e Stefano Dinelli alla batteria. La web radio è stata realizzata grazie ai fondi ottenuti dal bando TOCC (Transizione digitale organismi culturali e creativi), promosso da Invitalia nel 2022-23, destinati alla digitalizzazione delle imprese creative, con il contributo della Commissione Europea. Il progetto è nato con l’obiettivo di diventare una presenza stabile, un punto di incontro e un percorso formativo. In questo senso, sono stati coinvolti professionisti come Mirco Roppolo, dj e speaker radiofonico di Controradio e fondatore di Radio 3 Network a Poggibonsi, e Calliopi “KIka” Takaki, fondatrice e speaker di Radio Bubble di Atene.

“Il Teatro Nuovo è il posto migliore per ospitare la nuova web radio“, spiega Carlo Scorrano, direttore artistico del teatro. “Un luogo ad ‘alto rischio’, come è stato definito, attraversato da una moltitudine di viaggiatori, ma anche da persone in cerca di occasioni, talvolta portatori di una marginalità non desiderata, ma che è diventata una condizione di vita stabile. È da questa piazza, crocevia di storie e destini diversi, che partiranno le voci variegate che compongono la moltitudine delle comunità – la vera anima della webradio.”

Manuela Fulvia Micolano e Anna Estdahl di Code per Curiosi APS aggiungono: “La web radio che abbiamo costruito, insieme a tante associazioni del territorio come Legambiente, Apuane Libere, la Biblioteca Franco Serantini, Viva Voce, If Prana, Mo-Wan Teatro, il Comitato Difesa di Coltano, il Collettivo Hurrya, l’Unità Migranti in Italia (sezione di Pisa), l’Associazione Encontro, Acquario della Memoria, il Chicco di Senape e Binario Vivo, oltre a numerosi cittadini e cittadine che si sono uniti volontariamente al progetto, vuole essere una radio che parli lingue diverse, suoni musiche di tutto il mondo, racconti storie nascoste o dimenticate, dando sempre voce all’inconsueto, al meno noto, allo spirito critico e agli argomenti che appassionano i protagonisti e le protagoniste della sua comunità.”

La radio è disponibile in streaming tramite il sito web www.110hertzradio.it, ascoltabile sia da pc che da smartphone.

Last modified: Marzo 24, 2025