Peccioli, si ribalta una autocisterna: conducente illeso

PISA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa stanno intervenendo sulla SP 64 Via della Fila nel Comune di Peccioli per incidente stradale.

Un’autocisterna carica di percolato si è ribaltata in corrispondenza di una rotatoria senza coinvolgere altri veicoli.



Chiusa la strada per incidente presso rotatoria “Giugiaro” sulla strada Via della Fila. Traffico aperto sulla strada provinciale la fila lungo la direttrice Forcoli per Peccioli. Chiusa invece intersezione alla rotatoria verso la strada delle colline per Legoli.

L’autista è rimasto illeso. Il Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell’ intervento mediate contenimento di una parte di percolato fuoriuscito nel sinistro. Sono in fase di organizzazione le operazioni di rimozione. Sul posto ARPAT e Polizia locale.

