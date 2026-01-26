Pontedera ricorda Giulio Regeni a dieci anni dalla scomparsa

Written by admin• 1:16 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Pontedera ha ricordato Giulio Regeni, il ricercatore universitario italiano rapito, torturato e ucciso ad inizio 2016 in Egitto. Lo ha fatto in un luogo simbolico, la panchina gialla realizzata in sua memoria nel 2022 negli spazi esterni del Liceo XXV Aprile.

Un’opera che fu voluta e installata grazie ad un lavoro sinergico tra gli studenti, la scuola e l’Amministrazione Comunale, per non dimenticare mai questa vicenda e continuare a chiedere verità e giustizia.

“Una vicenda – ha ricordato l’assessore comunale all’istruzione Francesco Mori – che riguarda la società civile di questo Paese e i diritti di verità e di giustizia di ciascuno di noi. Stiamo già lavorando – ha aggiunto Mori – per dedicare a Giulio Regeni anche uno spazio all’interno della biblioteca comunale Gronchi, nei luoghi frequentati dai giovani, per ricordare chi è stato Giulio Regeni e perchè ogni ragazzo che passi da lì legga, veda, chieda, si incuriosisca, capisca, coltivando così la memoria collettiva. La volontà condivisa è quella di continuare a tenere viva l’attenzione su Giulio Regeni, affinchè la verità venga fuori in maniera definitiva”.

