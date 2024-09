Juve Stabia – Pisa 1-0 11′ Varnier

Scritto da admin• 2:14 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Sono in campo al Menti Juve Stabia e Pisa per la sesta giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Pisa in completo rosso, Juve Stabia nella classica casacca gialloblù. Avvio sprint delle “vespe” con un destro di Pierobon deviato in corner. Sul cross dalla bandierina colpo di testa di Maistro che scheggia la traversa. Pericolosa la Juve Stabia. Nerazzurri che lasciano l’iniziativa agli avversari. Maistro in azione personale costringe al fallo Tourè. Punizione da posizione pericolosa per la Juve Stabia. Si incarica del tiro Maistro, il suo destro termina la sua corsa sul palo, sulla ribattuta il sinistro dell’ex Varnier termina alle spalle di Semper: 1-0. Le Vespe passano in vantaggio. Pisa in netta difficoltà che rischia ancora, ma Canestrelli ci mette una pezza su incursione di Adorante lanciato a rete. Il Pisa non riesce ad uscire dal guscio Abildgaard recupera un paio di palloni, ma non riesce a far ripartire l’azione. Allora Candellone scappa via sulla sinistra, ma il suo traversone da sinistra viene respinto da Canestrelli. Destro di Adorante intorno alla mezz’ora di gioco da dentro l’area di rigore, dopo una bella azione: Semper blocca a terra. Poco dopo Moreo fugge sulla sinistra ma il suo tiro cross è bloccato da Thiam. Pisa però poco incisivo in questo primo tempo. La Juve Stabia si fa ancora pericolosa con un sinistro insidioso che attraversa tutta l’area e termina sul fondo. Si va al riposo dopo un minuto di recupero e un primo tempo davvero deludente per il Pisa sotto a Castellammare per 1-0.

JUVE STABIA – PISA SC 1-0



JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Ruggero; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Rocchetti; Maistro, Candellone, Adorante. A disp, Signorini, Di Marco, Zuccon, Piscopo, Baldi, Meli, Gerbo, Artistico, Fortini, Leone, Mosti, Piovanelli. All. Guido Pagliuca.



PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti, Tourè, Marin, Abildgaard, Beruatto; Moreo, Piccinini; N. Bonfanti. Nicolas, Loria, Angori, Hojholt, Vignato, Rus, Arena, Calabresi, Tosi, Lind, Leoncini, Jevesnak. All. Filippo Inzaghi.



ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

RETI: 11′ Varnier (JS)

NOTE. terreno in erba sintetica. Angoli 4-0

Last modified: Settembre 29, 2024