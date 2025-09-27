Irene Galletti (M5S): “Gli italiani lasciati soli dal Governo, rischio è esplosione di rabbia incontrollata”

Written by admin• 1:32 pm• Pisa, Politica

PISA – «Come Movimento 5 Stelle Toscana esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla vicesindaca Libera Camici, ferita durante la grave irruzione avvenuta ieri in Comune a Livorno, al sindaco Luca Salvetti, a tutti i dipendenti comunali coinvolti e ai cittadini che si sono trovati a vivere momenti di paura e tensione. La violenza non è mai giustificabile. Ma non possiamo ignorare il contesto che ha generato questo gesto disperato: le vittime, ancora una volta, sono i lavoratori e gli amministratori locali, costretti a farsi carico delle conseguenze sociali di scelte politiche sbagliate.

È bene essere chiari: il Reddito di Cittadinanza è stato cancellato dal Governo Meloni e quello che avrebbe dovuto riscuotere questo cittadino è un sussidio diverso, una delle tante misure deboli e frammentarie che sono rimaste per chi vive situazioni di forte marginalità sociale.

Il punto è che Meloni ha lasciato migliaia di persone senza un sostegno dignitoso e senza risposte tempestive nei momenti di difficoltà: nel 2024, con il passaggio dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione, i beneficiari sono scesi del 51,4%.

In Toscana, in particolare, sono 57mila le famiglie che vivono sotto la soglia di povertà assoluta. Come se non bastasse, a questo si aggiunge la decisione irresponsabile del Governo Meloni di impugnare la legge sul salario minimo regionale, impedendo alla Toscana di dare strumenti concreti contro la povertà lavorativa, ovvero di dare un sostegno a chi già lavora ma percepisce uno stipendio insufficiente»: così Irene Galletti, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle e capolista nella circoscrizione di Pisa.

«Di fronte a una crisi sociale che colpisce sempre più famiglie – continua – il Governo sceglie di voltarsi dall’altra parte, scaricando sugli enti locali l’insostenibile peso del disagio. È una politica ostile verso i più fragili, che rischia di trasformare la disperazione in rabbia incontrollata.

Per questo chiediamo che si apra subito un confronto serio sulle politiche di sostegno al reddito e sul lavoro povero, perché non si può continuare a lasciare soli i cittadini, né si può continuare a esporre chi lavora nelle istituzioni locali a rischi simili».

