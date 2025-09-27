Mulatu Astatke a Cascina: l’ultima magia dell’Ethio Jazz

Written by admin• 1:26 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA– Il leggendario re dell’Ethio Jazz Mulatu Astatke arriva alla Città del Teatro di Cascina per la prima delle sue due uniche date italiane del “Farewell Tour”, la tournée con cui saluterà le scene dopo 50 anni di carriera.

Appuntamento domenica 28 settembre alle 21.30, in un live imperdibile curato da Pisa Jazz, Pisa Folk e Associazione The Thing. Sul palco, insieme alla sua big band, Mulatu presenterà anche il nuovo album “Mulatu Plays Mulatu” (in uscita il 26 settembre per Strut), il suo primo lavoro in studio dopo oltre dieci anni, con i brani più iconici rivisitati in arrangiamenti inediti.

Dalla “Swinging Addis” degli anni ’60-’70 fino ai festival internazionali, Mulatu ha creato un linguaggio musicale unico, mescolando jazz, ritmi latini e tradizione etiope, fino a diventare un’icona globale. Collaborazioni con Duke Ellington e Alice Coltrane, album storici come Yekatit Ethio Jazz (1974) e l’influenza sulla scena hip hop (campionato anche da Kanye West) hanno reso la sua arte senza tempo.

Il Farewell Tour celebra una carriera straordinaria e offre al pubblico l’ultima occasione di vivere dal vivo la magia dell’Ethio Jazz.

Prevendite su Ticketone – Info, orari e prezzi su www.pisajazz.it.

Last modified: Settembre 27, 2025