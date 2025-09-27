La scomparsa di Franco Martini: il cordoglio della Senatrice Ylenia Zambito

PISA – “La perdita di Franco Martini mi addolora, un grande compagno del litorale pisano, uno che “veniva da lontano”. Era una persona sempre disponibile, molto presente nella vita del Partito e con belle qualità umane. Due anni fa dette la sua disponibilità, candidandosi, ad aiutare il PD alle elezioni comunali pisane”, lo afferma la senatrice pisana del PD Ylenia Zambito.
“Con grande slancio si mise al lavoro con spirito di servizio e la generosità che lo caratterizzavano. Come del resto ha sempre fatto per l’Arci, in particolare per il cIrcolo Il Fortino di Marina di Pisa. Ci mancherà tantissimo. Ciao Franco”, conclude Zambito .Last modified: Settembre 27, 2025