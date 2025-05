“Io che Amo solo te”… Un sogno da indossare

Written by admin• 2:55 pm• Pisa SC

PISA – Un sogno che si avvera, un momento destinato a restare indimenticale! Il Pisa Sporting Club torna in Serie A e per celebrare questo fantastico traguardo ha deciso di realizzare una linea esclusiva di prodotti imperdibili per qualsiasi tifoso nerazzurro.

A partire dalle ore 10.00 di venerdì 9 maggio saranno in vendita online e presso il Pisa Store ufficiale (via Oberdan, Borgo Largo) i prodotti ufficiali della Promozione in Serie A. Oltre la maglia utilizzata durante i festeggiamenti, sarà possibile acquistare la sciarpa in raso e la bandiera ufficiale griffata con il logo ufficiale del ritorno nella Massima Serie.

Questi i prezzi:

Maglia Ufficiale. 25 euro

Bandiera. 20 euro

Sciarpa in raso. 15 euro

Importante. Sarà possibile acquistare il pack della promozione con i tre prodotti al prezzo lancio di 50 euro anzichè 60 euro.

FOTO ROBERTO CAPPELLO

Last modified: Maggio 7, 2025