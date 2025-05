Giornata della memoria delle vittime del terrorismo: cerimonia sul Viale delle Piagge

Written by admin• 2:28 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Il Comune di Pisa ha celebrato oggi, mercoledì 7 maggio, la Giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo e delle stragi, istituita dalla legge n. 56 del 4 maggio 2007. La cerimonia si è svolta al Viale delle Piagge, davanti al monumento realizzato dall’artista Dolfo in onore delle vittime, ed è stata promossa dall’Assessorato alla Scuola del Comune di Pisa.

All’iniziativa hanno preso parte gli alunni della Scuola Primaria “Guglielmo Oberdan” dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei”, insieme al sindaco Michele Conti, all’assessore alla scuola Riccardo Buscemi, al presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna, e a numerose autorità civili e militari, in rappresentanza dell’intera città.

La ricorrenza si celebra ogni anno il 9 maggio, data in cui, nel 1978, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia.

«Sono passati 47 anni da quel tragico evento – ha ricordato l’assessore Riccardo Buscemi –. Ricordo nitidamente la strage di via Fani del 16 marzo 1978. Il ritrovamento del corpo di Moro, il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa è un’immagine che è rimasta scolpita nella memoria collettiva. È una scena cruda, ma è giusto che anche i più giovani la conoscano, perché racconta senza filtri la durezza di un periodo tragico per la nostra democrazia, che va dal 1969 al 1988.»

«In quegli anni – ha proseguito Buscemi – si contarono 428 vittime: 197 uccise in attentati individuali, 135 in stragi terroristiche, 58 in attacchi di matrice internazionale e 38 per violenza politica. Oltre 2.000 i feriti, molti dei quali con conseguenze permanenti, in un totale di 14.615 attentati. Ritrovarsi oggi, in un luogo simbolo della quotidianità come il Viale delle Piagge, ha un valore profondo: significa fare memoria e testimoniare per le nuove generazioni, che non hanno vissuto direttamente quegli anni bui ma devono conoscerli per comprendere il valore della democrazia e della libertà.»

