Giuseppe Pastore al Lumière per “Cose di The Thing”

1:19 pm

PISA – Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18 il Lumière di Pisa ospita un incontro con il giornalista e scrittore Giuseppe Pastore, organizzato dall’Associazione The Thing.

Pastore è una delle firme più note del giornalismo sportivo e culturale italiano, con collaborazioni a La Gazzetta dello Sport, Il Foglio, Rivista Undici e L’Ultimo Uomo. Ha pubblicato diversi volumi per 66thand2nd, nei quali intreccia memoria, ricerca e racconto per esplorare lo sport come fenomeno culturale e sociale.

L’evento rientra nella rassegna “Cose di The Thing”, un ciclo di incontri dedicato a libri e approfondimenti per stimolare il dibattito culturale in città.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni:

associazionethething@gmail.com

cinemalumiere2@gmail.com

Gennaio 13, 2026