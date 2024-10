Interruzione dell’erogazione idrica a Pontedera per lavori: servizio sostitutivo disponibile

Scritto da admin• 12:47 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Acque annuncia che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua martedì 15 ottobre, dalle 9 alle 18, nelle località di Treggiaia, I Fabbri e Montecastello.

Al termine dei lavori, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno rapidamente.

Per ridurre i disagi agli utenti, sarà attivato un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite tre autobotti, posizionate come segue: a Treggiaia in piazza Monti, a I Fabbri in piazza della Casa Bianca e a Montecastello in piazza Malaspina.

Se le condizioni meteorologiche non saranno favorevoli, i lavori verranno posticipati a mercoledì 16 ottobre, mantenendo le stesse modalità.

Acque si scusa per i disagi e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Ottobre 11, 2024