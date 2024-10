Grande successo per UniPiOrienta: oltre 12mila studenti partecipano alle giornate di orientamento dell’Università di Pisa

Scritto da admin• 3:27 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Oltre 12mila studentesse e studenti provenienti da più di cento scuole superiori, sia della regione che da altre parti d’Italia, partecipano in questi giorni a UniPiOrienta. L’evento di orientamento organizzato dall’Università di Pisa si svolge dal 10 al 12 ottobre presso il Polo Fibonacci in Largo Bruno Pontecorvo, con un programma dalle 9 alle 19. Quest’anno l’iniziativa prevede un giorno in più rispetto all’edizione precedente.

Le attività sono rivolte a studenti delle classi III, IV e V, che possono esplorare l’offerta didattica dell’Ateneo e usufruire di numerosi servizi. “Le opportunità sono tantissime – afferma la professoressa Laura Elisa Marcucci, delegata per le Attività di Orientamento dell’Università di Pisa –. Gli studenti possono partecipare a presentazioni, incontrare tutor e studenti universitari, seguire seminari e lezioni su varie materie. Inoltre, possono dialogare con testimonial, ex laureati che raccontano il loro percorso, e sottoporsi a momenti di autovalutazione per verificare i requisiti necessari per accedere ai corsi di studio“.

L’evento ospita anche stand di istituzioni prestigiose come la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Accademia Navale di Livorno e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

“Il bilancio è estremamente positivo – conclude Marcucci –. Nonostante l’affluenza elevata, stiamo garantendo un evento di qualità, aiutando i ragazzi a orientarsi e a scoprire i propri talenti per capire cosa vogliono fare nel futuro“.

Tutte le informazioni sono disponibili al link: https://orientamento.unipi.it/unipiorienta/

Last modified: Ottobre 11, 2024