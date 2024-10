Elena Meini (LEGA): “Crisi della moda e del settore conciario, è tempo di unire le forze per salvaguardare posti di lavoro”

Scritto da admin• 12:27 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini (LEGA).

Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, denuncia la crisi che sta colpendo il settore conciario e calzaturiero: “È evidente che stiamo attraversando una generale crisi della moda. Davanti a difficoltà crescenti, con posti di lavoro a rischio e aziende che chiudono, consideriamo stucchevoli i numerosi convegni, incontri e scambi di accuse che servono solo a fare propaganda politica poco produttiva. Alla Lega e a me stessa non piacciono questi metodi che sembrano una ‘fiera delle vanità’. Invece, riteniamo sia fondamentale unire le forze a tutti i livelli istituzionali per sostenere un comparto vitale per l’intera zona,” aggiunge il Consigliere. “Invece di parlare in ordine sparso, vantandosi di risultati assenti, dobbiamo agire con serietà e sinergia per il bene dei lavoratori e delle aziende. Non dobbiamo sorprenderci se i cittadini si allontanano sempre di più dalla politica a causa di questi atteggiamenti,” avverte Meini. “Noi siamo qui e ci auguriamo che questo appello a una vera unità di intenti venga raccolto rapidamente; non è più tempo di dibattiti, ma di azioni concrete,” conclude Elena Meini.

Ottobre 11, 2024