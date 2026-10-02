Intelligenza artificiale e comunicazione: Donatella Proto inaugura l’anno di DISCO e CoMeTe

Written by Redazione• 8:01 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 2 ottobre al Polo San Rossore la lectio della dirigente MIMIT. In arrivo anche un laboratorio sulla comunicazione dell’innovazione e della sostenibilità.

PISA – Come cambia la comunicazione nell’epoca dell’intelligenza artificiale? È la domanda al centro della lezione con cui Donatella Proto, direttrice generale per le Nuove Tecnologie Abilitanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, inaugurerà l’anno accademico 2026/2027 dei corsi DISCO e CoMeTe dell’Università di Pisa.

L’appuntamento, aperto a tutte le persone interessate, è per venerdì 2 ottobre alle 16 nell’Aula SRA del Polo San Rossore. La lectio, dal titolo “Innovare nella complessità. Le sfide della comunicazione nell’età dell’intelligenza artificiale”, approfondirà gli effetti delle nuove tecnologie sui processi comunicativi, sulle istituzioni e sulle imprese.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Michela Lazzeroni, vicedirettrice del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e delegata del Rettore alla terza missione, e presentato da Antonio Masala, presidente del corso di laurea magistrale CoMeTe.

La lezione inaugura anche un percorso di collaborazione tra il Dipartimento e il MIMIT. CoMeTe attiverà infatti un laboratorio sulla comunicazione dell’innovazione e della sostenibilità, coordinato da Masala, con lezioni, analisi di casi ed esercitazioni.

Un modulo, tenuto da Donatella Proto e da Enrico Martini della Segreteria Tecnica del Ministero, affronterà la comunicazione delle politiche per l’innovazione, il coinvolgimento dei soggetti interessati e le modalità con cui tecnologie come l’intelligenza artificiale vengono raccontate e comprese.

«Oggi non è possibile comprendere l’innovazione tecnologica senza interrogarsi anche su come viene comunicata, compresa e governata», sottolinea Masala. «La collaborazione con il MIMIT consente ai nostri studenti di confrontarsi con problemi reali e con competenze diverse, mettendo in relazione formazione universitaria, istituzioni e mondo dell’innovazione».

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Last modified: Ottobre 1, 2026