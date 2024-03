Iniziati i festeggiamenti del Capodanno Pisano

Scritto da admin• 6:00 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – Un avvio in grande stile delle Celebrazioni del Capodanno Pisano 2025 di lunedì prossimo 25 marzo, iniziate con una novità assoluta costituita dall’apertura al pubblico – a far tempo da sabato pomeriggio 23 marzo, con prosecuzione anche nei due giorni successivi di domenica 24 e lunedì 25 – della Chiesa di Santa Maria della Spina dove è stata realizzata, da parte della Proloco di Fucecchio l’opera floreale Infiorata dell’Annunciazione.

di Giovanni Manenti

Poi presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la Cerimonia per festeggiare il 50esimo anniversario dalla costituzione dell’Associazione Musici e Sbandieratori “Città di Pisa”, introdotta da Antonio Pucciarelli alla presenza del Sindaco Michele Conti e dell’Assessore alla Cultura ed alle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa Filippo Bedini.

E’ lo stesso Assessore Filippo Bedini a rallegrarsi per queste due prime iniziative, avendo modo di sottolineare: “Per quanto riguarda l’opera realizzata presso la Chiesa della Spina, la stessa trae origine dal nostro desiderio di rendere ancor più forte il messaggio per il quale il Capodanno Pisano è il “Capodanno ab incarnatione Christi”, avendo di conseguenza una stretta correlazione con la Religione cattolica ed un passaggio particolare del Vangelo costituito dall’Annunciazione da parte dell’Arcangelo Gabriele a Maria, ragion per cui abbiamo pensato di approfittare di un’occasione come quella di realizzare detta scena, coniugando tale idea non allestendo la stessa all’aperto dove sarebbe potuta restare un giorno solo, utilizzando viceversa l’interno della Chiesa della Spina dove potrà essere ammirata dai visitatori anche domani e lunedì. Mi sento pertanto in dovere di ringraziare“, prosegue l’Assessore, “la Proloco di Fucecchio per la relativa realizzazione della citata infiorata, Associazione che aveva inviato una richiesta al mio indirizzo proponendomi i vari lavori eseguiti, dal che è nata l’idea dell’opera in questione, ricevendo un bozzetto sul quale abbiamo lavorato pisanizzandolo, come sempre cerchiamo di fare, e credo che sia stata una bella occasione per far sì che il Capodanno Pisano – una Festa da rilanciare e tramandare – non perda, come forse in qualche periodo avvenuto, il suo legame con la sua origine cristiana. A tale iniziativa abbiamo altresì abbinato“, conclude Filippo Bedini, “la cerimonia celebrativa dei 50 anni di attività dei Musici e Sbandieratori Pisani, un traguardo che non è assolutamente facile raggiungere nel Mondo dell’Associazionismo – ed ancor meno per coloro che operano nel Settore delle Rievocazioni Storiche – ragion per cui tale circostanza rappresenta un momento importante per la città e proprio per questo abbiamo voluto rendergli un riconoscimento ufficiale questo pomeriggio in Sala delle Baleari, ma soprattutto celebrare tale evento assieme ad altre Associazioni analoghe della nostra Regione che domattina si esibiranno presso varie piazze cittadine, per poi al pomeriggio andare a comporre il grande Corteo che partirà da Piazza Vittorio Emanuele II per concludersi in Piazza dei Cavalieri dove si svolgerà un’esibizione collettiva di tutti questi Gruppi di artisti“.

