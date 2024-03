Lutto nella famiglia nerazzurra: se ne va Titina Anconetani

Scritto da admin• 7:17 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, Tutti

Se ne va la moglie di Romeo Anconetani

PISA – Una notizia luttuosa è piombata in queste ore nell’ambiente nerazzurro :Agata Buonomo, conosciuta da tutti come “Titina”, originaria di Salerno e moglie dell’indimenticato presidentissimo Romeo Anconetani ci ha lasciato all’età di 100 anni, traguardo che aveva festeggiato lo scorso novembre.

di Maurizio Ficeli

Ne dà il triste annuncio il nipote Matteo Anconetani su Facebook, con queste toccanti parole rivolte all’adorata nonna: “Non siamo mai pronti per dare l’addio, anche se sono felice di essere riuscito a organizzarti la festa dei 100 anni… sei stata una donna molto importante per la nostra famiglia sia nei momenti d’oro sia nei momenti difficili… ci mancherai… ciao Nonna”.

Matteo che ci tiene a ringraziare anche tutte le persone per la vicinanza in questo triste momento annunciando anche la data delle esequie :”La mia famiglia ringrazia tutto il popolo neroazzurro che in queste ore ci ha dimostrato un affetto incredibile. Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo la camera ardente è da domani mattina alla Pubblica Assistenza di via Bargagna. Il funerale si terrà Lunedì 25 marzo alle ore 15 al cimitero della Misericordia Via Pietrasantina”, afferma Matteo.

Anche la società nerazzurra, con in testa il presidente Giuseppe Corrado “si unisce al cordoglio per la scomparsa della signora Titina, protagonista per molti anni della storia del nostro club al fianco del presidente Romeo Anconetani. Ai figli e ai nipoti della signora Titina giungano le più sentite condoglianze in questo doloroso momento”.

Ed anche noi della redazione di Pisanews di uniamo al cordoglio generale formulando ai familiari le più sentite condoglianze.

Last modified: Marzo 23, 2024