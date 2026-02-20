Informatica Spazio Aperto: incontro con Darya Majidi all’Università di Pisa

Written by admin• 12:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lunedì 23 febbraio, alle ore 14.30, presso la Sala Gerace del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa (Polo Fibonacci, Via Filippo Buonarroti 3), si terrà l’incontro con Darya Majidi, nell’ambito del ciclo Informatica Spazio Aperto.

Imprenditrice digitale italo-iraniana, laureata in Informatica a Pisa, CEO di Daxo Group, presidente di Donne 4.0 e dal 2024 Presidente di UN Women Italy, Majidi vanta oltre trent’anni di esperienza nella trasformazione digitale di organizzazioni pubbliche e private. Il suo percorso coniuga innovazione tecnologica, imprenditorialità e impegno per l’inclusione, con particolare attenzione alla riduzione del digital gender gap.

Il suo intervento, dal titolo “Creare un futuro inclusivo ed equo con l’AI”, approfondirà il ruolo dell’Intelligenza Artificiale come leva di cambiamento nei modelli sociali ed economici, evidenziando l’importanza di progettare tecnologie responsabili e inclusive. Il dialogo toccherà inoltre i temi della formazione in informatica, delle scelte professionali e del contributo consapevole allo sviluppo tecnologico.

Al termine dell’evento è previsto un rinfresco offerto dal Dipartimento di Informatica.

La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria tramite form online.

L’incontro è riconosciuto ai fini dell’orientamento attivo nella transizione scuola–università nell’ambito del PNRR (DM 934 del 03/08/2022).

