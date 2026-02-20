Creative Day 2025: a Pontedera la creatività incontra tecnologia e futuro

Written by admin• 12:48 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Progettazione 3D, intelligenza artificiale, storytelling visivo e saper fare artigianale: sono i temi al centro della 14ª edizione del Creative Day, in programma martedì 24 febbraio, organizzata da Istituto Modartech in collaborazione con Campus – Salone dello Studente, Comune di Pontedera e Fondazione Piaggio.

Un appuntamento dedicato alla creatività di nuova generazione, dove innovazione tecnologica e competenze progettuali si fondono per raccontare le professioni del domani nei settori moda, design e comunicazione.

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 10 presso l’Istituto Modartech, alla presenza del sindaco di Pontedera Matteo Franconi, del direttore Alessandro Bertini, del presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola e dell’amministratore delegato di Campus Domenico Ioppolo.

Toccare con mano il futuro

Nelle aule di Modartech e negli spazi del Museo Piaggio, gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori parteciperanno a workshop, laboratori ed esperienze immersive.

Tra le attività:

progettazione di capi e prodotti virtuali con software 3D

animazione di immagini tramite intelligenza artificiale

illustrazione e grafica digitale

fotografia, styling e comunicazione visiva

laboratori di artigianato e tessitura

Un percorso che valorizza il dialogo tra tradizione e innovazione, elemento chiave per la formazione dei professionisti creativi contemporanei.

Orientamento e competenze

La giornata sarà arricchita da incontri con docenti e professionisti, offrendo agli studenti strumenti concreti per orientarsi nel proprio futuro formativo e professionale.

«Il Creative Day è una finestra privilegiata sulle professioni creative – afferma Alessandro Bertini, direttore di Istituto Modartech –. La tecnologia non sostituisce il talento, ma lo amplifica, aprendo nuove possibilità espressive e lavorative».

«Creatività e innovazione sono il motore del futuro – aggiunge Domenico Ioppolo, AD di Campus –. Per questo sosteniamo iniziative capaci di valorizzare i giovani talenti».

Partecipazione

L’evento è gratuito su prenotazione.

Iscrizioni su:

www.modartech.com

www.salonedellostudente.it

Last modified: Febbraio 20, 2026