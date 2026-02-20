Andrea Pennacchi in scena a Cascina con “Alieni in Laguna”

Written by admin• 11:58 am• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Giovedì 26 febbraio, alle ore 21.00, La Città del Teatro di Cascina ospita Andrea Pennacchi con il nuovo spettacolo Alieni in Laguna, una ballata eco-narrativa intensa, ironica e poetica dedicata al rapporto tra essere umano e biodiversità.

Lo spettacolo nasce da una riflessione sul concetto di “alieno”: chi è davvero estraneo oggi sul pianeta? A partire dal ritorno della fauna nelle città durante il lockdown, Pennacchi costruisce un racconto che attraversa memoria, immaginario collettivo e coscienza ecologica.

Tra cinghiali, lupi, orsi, granchi blu e lucciole, la scena si popola di figure simboliche che accompagnano lo spettatore in un viaggio tra realtà e fantasia, interrogando le nostre origini e il fragile equilibrio con la Natura.

Con il suo stile inconfondibile, capace di unire comicità, teatro civile e racconto popolare, Pennacchi firma uno spettacolo che diverte e commuove, invitando a ripensare il nostro posto nel mondo.

Alieni in Laguna è scritto e interpretato da Andrea Pennacchi, con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo (chitarra e voce).

I testi sono firmati da Andrea Pennacchi, Marco Gnaccolini, Marco Segato e Raffaele Pizzatti Sertorelli.

Lo spettacolo è una produzione Galapagos Produzioni, in coproduzione con Artesella, con la collaborazione dell’Orto Botanico – Università di Padova e distribuzione Terry Chegia.

Giovedì 26 febbraio – ore 21.00

Sala Franca Rame e Dario Fo

La Città del Teatro – Cascina (PI)

Prevendita: Ticketone e biglietteria del teatro

Info: 050.744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Febbraio 20, 2026