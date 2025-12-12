Inizia la mappatura delle caditoie per la programmazione delle manutenzioni

Written by admin• 12:25 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – È iniziato il censimento delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche su tutto il territorio comunale. Un lavoro capillare che porterà alla mappatura di circa 9.000 elementi distribuiti sui 535 chilometri di viabilità comunale, con particolare attenzione alle aree urbane densamente abitate.

L’operazione, realizzata dalla società in-house GeSTe, permetterà di creare una banca dati georeferenziata (GIS) completa, con foto e schede tecniche per ogni singola caditoia. Ogni elemento sarà classificato in base allo stato (libera, ostruita o danneggiata), permettendo così di avere per la prima volta una fotografia precisa dello stato della rete di smaltimento delle acque meteoriche comunali.

Il Comune ha stanziato ulteriori 60000 euro per aumentare la manutenzione, partendo dalle zone che negli ultimi mesi sono state maggiormente colpite dagli eventi di maltempo e che presentano le criticità più urgenti.

“Si tratta di un passo in avanti importante verso una manutenzione preventiva del nostro sistema di smaltimento delle acque meteoriche”, dichiara l’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli “Grazie a questa mappatura completa, possiamo programmare gli interventi partendo dalle aree che hanno subito maggiori disagi durante le ultime piogge intense. È un cambio di passo nella gestione del territorio che ci permetterà di ridurre gli allagamenti e le criticità idrauliche”.

Il censimento interesserà tutte le caditoie e i pozzetti della rete di raccolta delle acque bianche su tutto il territorio comunale. Per ogni elemento saranno registrate le coordinate GPS precise, scattate fotografie geolocalizzate e compilate schede tecniche con la tipologia e lo stato di manutenzione.

La banca dati sarà utilizzata per programmare cicli di pulizia preventiva per zone e per definire le priorità negli interventi di manutenzione correttiva, con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli interventi in urgenza e migliorare la gestione del deflusso delle acque meteoriche.

