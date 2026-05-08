Incontri nelle frazioni e temi del territorio: prosegue la campagna elettorale del Centrosinistra per Calci

Written by Redazione• 1:28 pm• Calci, Eventi/Spettacolo, Politica

CALCI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de Il Centrosinistra per Calci.

Prosegue a Calci il calendario di iniziative promosso dal centrosinistra a sostegno della candidatura a sindaca di Valentina Ricotta in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Dopo l’inaugurazione della sede del comitato elettorale e la cena di autofinanziamento con la presentazione dei candidati e delle candidate, è partito anche il ciclo di incontri nelle frazioni del territorio per illustrare il programma elettorale e confrontarsi con i cittadini.

Accanto agli appuntamenti locali, la coalizione ha organizzato anche momenti di approfondimento sui principali temi amministrativi e sociali. Tra gli ospiti intervenuti figurano Alessandra Nardini, che ha affrontato i temi del diritto allo studio e delle politiche per la genitorialità, e Antonio Mazzeo, intervenuto sui servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dopo lo scioglimento della Società della Salute. In programma anche un confronto dedicato a cultura, sviluppo e opportunità del territorio con la partecipazione di CNA, Confcommercio e Confesercenti.

Il calendario prosegue mercoledì 13 maggio alle ore 18 nella sede del comitato elettorale di via Vincente Della Chiostra 3, con un incontro dedicato alle associazioni del terzo settore e al loro ruolo per la comunità.

Giovedì 14 maggio alle ore 21, al Circolo Arci di via Roma, si parlerà invece di sostenibilità ambientale e gestione dei rifiuti, con i saluti della consigliera regionale Irene Galletti.

Lunedì 18 maggio sarà infine la volta di Massimiliano Ghimenti, che interverrà sul tema del Monte Pisano e della nuova riclassificazione dei comuni montani.

Proseguono inoltre gli incontri serali nelle frazioni: l’8 maggio ai giardini Ivano Pellegrini alla Gabella e il 12 maggio in piazza Verdi a Castelmaggiore.

“Un calendario intenso che sta registrando una partecipazione significativa – spiegano dal comitato elettorale – segno dell’interesse dei cittadini verso i temi che riguardano il territorio e la vita quotidiana della comunità”.

Last modified: Maggio 8, 2026