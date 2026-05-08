Written by Maggio 8, 2026 1:34 pm Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Il toro e la colomba. Un’amicizia vera, esplorando Pontedera”. A Pontedera, la presentazione del libro e dell’audiolibro a sostegno di TartaBlu

HomePontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo“Il toro e la colomba. Un’amicizia vera, esplorando Pontedera”. A Pontedera, la presentazione del libro e dell’audiolibro a sostegno di TartaBlu

PONTEDERAGiovedì 15 maggio alle ore 17:30, presso il Mandarino Caffè Bistrò di Pontedera, si terrà la presentazione del libro “Il toro e la colomba. Un’amicizia vera, esplorando Pontedera”, insieme al lancio ufficiale della versione audiolibro.

L’evento rappresenta un importante momento di incontro tra cultura, inclusione e
valorizzazione del territorio, coinvolgendo realtà associative, istituzioni e giovani
protagonisti del progetto editoriale. Saranno presenti l’autrice, i ragazzi dell’associazione TartaBlu che hanno realizzato le illustrazioni del libro e il presidente dell’associazione stessa.

A moderare l’incontro sarà Eugenio Leone. Interverranno inoltre Alessandro Puccinelli,
assessore alle politiche di sviluppo economico del Comune di Pontedera e
Michele Quirici, in rappresentanza del PALP e della Fondazione Cultura Pontedera.

L’iniziativa sarà pensata anche per i più piccoli: durante l’evento, infatti, i bambini presenti
potranno partecipare a una divertente esplorazione di luoghi di particolare interesse del
centro cittadino, in un percorso tra scoperta, gioco e conoscenza del territorio. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione TartaBlu per sostenere i progetti dedicati ai bambini autistici.

Un appuntamento che unisce solidarietà, arte, amicizia e inclusione, attraverso una storia
capace di parlare a grandi e piccoli.

Last modified: Maggio 8, 2026
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