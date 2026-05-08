Pisa celebra la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi

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PISA – Nella mattinata di venerdì 8 maggio il Comune di Pisa ha celebrato la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi con una cerimonia sul viale delle Piagge, davanti al monumento commemorativo realizzato dall’artista Dolfo.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla scuola del Comune di Pisa, ha coinvolto gli alunni delle classi Quinta A delle scuole primarie “Giovanni Parmini” e “Sante de Sanctis” dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei”, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine.

La ricorrenza nazionale viene celebrata ogni anno il 9 maggio, anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978.

Nel corso della cerimonia è intervenuto l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi, che ha ricordato gli anni del terrorismo e il peso che quel periodo ebbe sulla storia italiana.

“È fondamentale continuare a fare memoria, soprattutto con i più giovani – ha dichiarato Buscemi – affinché non venga dimenticato quanto il terrorismo abbia colpito il nostro Paese e la nostra democrazia”.

L’assessore ha sottolineato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il ricordo delle vittime degli anni di Piombo, invitando a mantenere viva l’attenzione sui valori della democrazia, della pace e della convivenza civile.

Al termine della commemorazione, gli studenti hanno letto riflessioni e pensieri dedicati alle vittime del terrorismo, ribadendo il valore della memoria come strumento di consapevolezza e responsabilità civile.

Last modified: Maggio 8, 2026