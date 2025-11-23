Inclusione e pari opportunità: riconfermata la certificazione di Acque

Written by admin• 8:59 am• Pisa, Attualità

PISA – Acque pone al centro della propria strategia la valorizzazione delle diversità, la promozione del cambiamento culturale e la garanzia di pari opportunità, in coerenza con l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dedicato alla parità di genere. La società, che gestisce il servizio idrico integrato nei 55 comuni del Basso Valdarno, si impegna a riconoscere e valorizzare le peculiarità di ogni individuo, promuovendo un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso, e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

Questi principi trovano riscontro concreto nella certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ottenuta per la prima volta all’inizio dell’anno e recentemente confermata grazie alla verifica di un ente indipendente. Tale riconoscimento attesta la solidità e la continuità delle politiche adottate per assicurare equità in ogni fase della gestione del personale: dalla selezione alla retribuzione, fino ai processi decisionali. L’aggiornamento della Politica Integrata ha ulteriormente rafforzato questo percorso, introducendo obiettivi specifici per l’empowerment femminile e per il contrasto a ogni forma di discriminazione, in linea con il Sistema di Gestione per la Parità di Genere.

“L’inclusione, la valorizzazione della diversità e la crescita delle persone – afferma l’amministratore delegato Andrea Guastamacchia – rappresentano pilastri fondamentali della gestione delle risorse umane in Acque. Attualmente il 31% della forza lavoro è costituito da donne: un dato superiore di otto punti percentuali alla media nazionale del settore, che supera il 50% se si escludono le attività operative. Anche nei ruoli apicali si registra un equilibrio significativo: il 44% del Consiglio di amministrazione e la metà della dirigenza sono composti da figure femminili”. “Sebbene siano stati raggiunti risultati rilevanti – aggiunge il presidente Simone Millozzi – Acque continuerà a intensificare il proprio impegno attraverso azioni concrete, volte a colmare ogni possibile divario di genere, anche tramite un Piano Strategico dedicato alla riduzione delle disparità, al miglioramento delle opportunità di crescita professionale, alla parità salariale, alla tutela della genitorialità e a un migliore equilibrio tra vita lavorativa e personale”.

La certificazione rappresenta un riconoscimento formale di un impegno consolidato nel tempo. Negli anni, Acque ha promosso numerose iniziative per contrastare le disuguaglianze di genere e favorire l’inclusione. Tra queste, gli incontri con la Fondazione Libellula per sensibilizzare il personale sui temi della diversità e del rispetto reciproco, e il progetto “Smuovere le Acque”, avviato nel 2016 in collaborazione con tre associazioni del territorio impegnate nella tutela dei diritti delle donne. L’azienda ha inoltre promosso percorsi di sensibilizzazione interna e programmi formativi dedicati al rispetto delle differenze e al contrasto di stereotipi e pregiudizi, adottando anche una procedura specifica per la prevenzione e la gestione di discriminazioni e molestie.

La UNI/PdR 125:2022 si affianca alle numerose altre certificazioni ottenute da Acque in ambiti quali salute e sicurezza, qualità, ambiente, energia, responsabilità sociale, sicurezza stradale, anticorruzione e accreditamento del laboratorio.

Last modified: Novembre 23, 2025