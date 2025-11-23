Fabio Grosso: “Pisa squadra che viene da una striscia positiva, ha una bella mentalità ed è una squadra importante”

Written by admin• 1:56 pm• Pisa SC

PISA – Il mister del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Pisa in programma al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia lunedì 24 novembre ore 20 45. Di seguito le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale Sassuolo News.

di Maurizio Ficeli

Il punto di forza alla ripresa del Sassuolo: “Noi ci appoggiamo tanto sul lavoro quotidiano. Siamo partiti diversi mesi fa ormai e proviamo a cavalcare tanti aspetti e durante la sosta aumentano i giorni di lavoro e lo puoi fare con più continuità, con meno quantità perché tanti giocatori sono andati via, ma questa volta siamo contenti di come sono tornati, tutti sono tornati in ottime condizioni fisiche, qualcuno anche in ottime condizioni mentali, qualcun altro meno, ma abbiamo ripreso il filo e speriamo di poter continuare da dove abbiamo lasciato perché veniamo da una bellissima prestazione e da un bellissimo risultato“.

Calcoli per puntare in alto: “So come funziona il giochino e non entro in queste dinamiche. Conosco il nostro obiettivo e lavoriamo per cercare di raggiungerlo il prima possibile, sapendo che se saremo bravi ci riusciremo prima ma se saremo bravi lo stesso lo raggiungeremo nel finale, senza fare troppi calcoli perché noi vogliamo avere grande energia per fare delle grandi prestazioni e di volta in volta raggiungere dei risultati“.

La gara con il Pisa: “Ogni partita è una bella emozione, poi cambiano i ricordi in base agli avversari. Abbiamo fatto due grandissime partite lo scorso anno e ci sono squadre che vogliono riuscire a mantenere quello che hanno conquistato l’anno scorso. .Il Pisa viene da una striscia bella, dopo una sconfitta pesante con il Bologna ma sarebbe stato diverso senza l’espulsione secondo me il Pisa è una squadra con una bella mentalità e organizzazione, sappiamo che incontreremo una squadra importante ma confidiamo nelle nostre qualità perché sappiamo di avere i mezzi per raggiungere un bel risultato“.

Situazione indisponibili: “Faccio l’elenco, ne farei a meno perché ho fiducia nel gruppo, e i ragazzi che abbiamo a disposizione hanno le doti per fare una grande partita. Non siamo fortunatissimi in questo periodo. Pieragnolo resterà fuori a lungo, Turati questa settimana in uno scontro ha riportato un infortunio al polso. Romagna e Paz stanno cercando di recuperare e necessitano di qualche settimana. Skjellerup, Vranckx e Boloca sono ancora fuori ma spero di poterli avere nell’arco di poco tempo e poi vedremo se Volpato sarà in grado di venire con noi o se tornerà con il Como“.

Come cambia il Pisa da un campione del mondo come Inzaghi a un campione del mondo come Gilardino: “Le loro caratteristiche le hanno mantenute perché hanno fisicità davanti, sono pericolosi sulle palle inattive, hanno grande mentalità durante la gara e dopo un inizio timido come noi sono venuti fuori. Alberto mettendoci del suo è stato bravo a mantenere quanto di buono fatto lo scorso anno, stanno facendo bene, ma anche noi vogliamo essere presenti“.

Il Pisa gioca col 3-5-2 o ne mettono uno dietro le punte: “Questo lo scopriremo domani perché decidono loro. Noi possiamo prepararci sapendo che possono giocare con varie modalità, sono cose che possono fare dall’inizio, nell’arco della gara, conosciamo quello che ci aspetta, poi la bravura è riconoscere quando succede e se riesci a farlo insieme“.

