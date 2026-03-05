Montopoli, all’Università Popolare parte il corso “Cibo, ambiente, paesaggio” in collaborazione con Unipi

Written by Redazione• 3:47 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – È iniziato con un’aula gremita il corso “Cibo, ambiente, paesaggio” promosso dall’Università Popolare Ignazio Donati di Montopoli in Val d’Arno in collaborazione con l’Università di Pisa. La prima lezione si è svolta mercoledì 4 marzo, inaugurando un percorso dedicato ai temi dell’agricoltura, del paesaggio e della filiera alimentare.

Ad aprire l’incontro è stato il rettore dell’Università Popolare Paolo Tinghi, che ha ringraziato i partecipanti e i partner dell’iniziativa: «Questo è il modo migliore per festeggiare il primo anno di vita della nostra università. Ringraziamo la professoressa Cristina Nali, direttrice del Dipartimento di Scienze Agrarie, per la disponibilità a creare un interscambio culturale sui temi dell’agricoltura toscana, del paesaggio e dei prodotti della nostra terra, e il Comune per il sostegno».

Il corso prevede tre conferenze a Montopoli tenute da docenti dell’Università di Pisa, due visite a Pisa al Centro di Ricerche Agro-ambientali “E. Avanzi” e un convegno conclusivo che si terrà nuovamente a Montopoli.

Alla prima lezione ha partecipato anche l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale: «È una grande soddisfazione vedere crescere l’Università Popolare. In un anno gli iscritti sono arrivati a 140, segno dell’interesse e della qualità delle proposte. L’accordo con l’Università di Pisa dimostra come questa realtà possa offrire iniziative di alto livello mantenendo una forte vocazione popolare».

La lezione inaugurale è stata affidata al professor Angelo Canale, entomologo e direttore del Centro “E. Avanzi”, che ha parlato del ruolo fondamentale delle api per l’ambiente e per la vita dell’uomo, soffermandosi anche sulle minacce che mettono a rischio la loro sopravvivenza. Durante l’incontro sono state mostrate anche alcune api vive, portate in aula dall’apicoltore Colangelo all’interno di una teca protetta.

