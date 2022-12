Incendio in un appartamento a Castelfranco: in salvo cinque cani

Scritto da admin• 5:46 pm• Santa Croce sull'Arno

I Vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco, sono intervenuti alle ore 15.20 nel comune di Santa Croce sull’Arno in Via Corso Giuseppe Mazzini, per un incendio appartamento.



I Vigili del fuoco entrati all’interno dei locali hanno estratto 5 cani in vita che si trovavano all’interno, e consegnati al proprietario per essere poi trasportati dal veterinario per accertamenti.



I Vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, a seguito dei danni, hanno disposto l’inagibilità dell’appartamento.

Last modified: Dicembre 31, 2022