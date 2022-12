Auguri di un Buon 2023 a tutti i nostri lettori

Scritto da Antonio Tognoli• 11:08 am• Attualità, Pisa, Tutti

La redazione di Pisanews augura di cuore, a tutti i lettori, di trascorrere uno splendido 2023.

Dopo mesi e mesi di forzato stop il 2022 è stato un anno che ci ha visto tutti ripartire lentamente. La speranza è che i momenti bui rimangano anche per il 2023 alle spalle.

Anche in questo 2022 siamo stati sempre sul “pezzo” come redazione. Un grazie va al lavoro di Giovanni Manenti che ha curato la parte cittadina della stretta attualità e non solo a Maurizio Ficeli, che mi ha supportato e sopportato nella parte dedicata al nostro amato Pisa, grazie a Francesco Michelotti per le news di mercato e a Sandro Cartei, il nostro poeta che trasforma in rima le imprese del nostro Pisa ogni settimana. Ultima, ma non ultima, la New Entry di quest’anno, la nostra Chicca, che ogni settimana ci delizia con il suo “Pallone di-pendente”, le emozioni nerazzurre, quelle vere senza peli sulla lingua.

Da un mese Pisanews ha anche una nuova veste grafica molto più snella e veloce grazie al lavoro della Brave Solutions. Pisanews non è soltanto un portale online, ma è una famiglia. E come in ogni famiglia, si ama, litiga si sbaglia, ma alla fine si tende a crescere a vicenda, e questo lo possiamo farlo solo grazie a tutti voi che ci leggete ogni giorno e che tenete vivo questo portale ormai dal lontano 2004 quando la nostra avventura è partita per raccontarvi le sorti della nostra città della nostra provincia e della nostra squadra del cuore, Il Pisa.



Nell’ultima settimana dell’anno siamo arrivati a punte di oltre 20.000 visite. Il nostro obiettivo sarà quello di informarvi quotidianamente grazie a una redazione sempre operativa a cogliere la notizia anche nel 2023. Il consiglio è quello di continuare a seguirci perchè molte saranno le novità per il nostro portale e molte le notizie che Vi racconteremmo, speriamo la maggior parte possano essere positive.

Non mi resta che ringraziarvi ed augurarvi un Buon Anno 2023!

Antonio Tognoli – Direttore Responsabile www.pisanews.net

(Visited 191 times, 191 visits today)

Last modified: Dicembre 31, 2022