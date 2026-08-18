Incendio ad un pick-up sulla SS 1 Aurelia: intervento dei Vigili del Fuoco. Conducente leggermente ferito

Written by Redazione• 4:43 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 12.40 sulla SS 1 Aurelia, in prossimità del Ponte dell’Impero, in direzione Livorno, a seguito dell’incendio di un pick-up.

Il conducente, mentre era alla guida, si è accorto che un principio di incendio stava interessando il veicolo. È prontamente uscito dall’abitacolo e ha tentato di spegnere le fiamme, rimanendo leggermente ferito.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza il mezzo, alimentato a GPL.

Sul posto sono intervenuti anche le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118

Last modified: Agosto 18, 2026