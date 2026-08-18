Il Pisa subito al lavoro: domenica c’è il Padova per l’esordio in campionato davanti al pubblico amico

Written by Redazione• 6:27 pm• Pisa SC

PISA – Non c’è risveglio più dolce dopo un successo. Ottenuto ai rigori, ma sempre di un successo si tratta per il Pisa che nella mattinata di martedì è tornato subito a lavoro presso il Centro Sportivo di San Piero a Grado.

di Antonio Tognoli

Come dichiarato dal tecnico mister Paolo Bianco c’è da pensare subito alla sfida di campionato, la prima stagionale domenica 23 agosto (ore 19) quando alla Cetilar Arena arriverà il Padova, squadra che si è rinforzata e che promette insidie.

Proprio per questo il tecnico nerazzurro oggi ha iniziato aa preparare il gruppo a questo importante impegno. Chi ben inizia è a metà dell’opera e l’obiettivo è ripetere e anche migliorare le buone cose viste in Coppa Italia contro l’Empoli attendendo news anche dal mercato, ma sempre concentrandosi in primis sulla sfida ai patavini.

Il tecnico nerazzurro dopo la buona prova degli esterni con un Leris in grande spolvero e Zanon che ha confermato di essere un giocatore di valore può dormire sonni tranquilli sulle fasce. Diverso il discorso a centrocampo dove qualcosa ha scricchiolato e nella fase di importazione dal basso, dove qualcosa va sicuramente migliorato onde evitare problemi alla difesa, a tratta lunedì sera parsa poco coperta, salvata da un Semper in stato di grazia, che ha ancora una volta dimostrato il suo valore sventando in almeno due circostanze, pericoli nella propria area e dimostrandosi ancora una volta decisivo, come un anno fa a Cesena nella sessione dei calci di rigore, impnotizzando il primo tiro di Magnino. In attacco ha brillato ancora una volta la stella di Moreo, uomo ovunque, che ha svariato sul tutto il fronte offensivo, confermato le qualità di Tommaso Marras, che si vede poco, ma quando lo fa, può fare veramente male, ritrovando in parte anche un buon Tramoni, che sembra uscito dal torpore della scorsa stagione ed è pronto ad affrontare questa sua nuova avventura con sagacia tattica ed impegno crescente. Solo due grandi parate di Seghetti hanno tolto la gioia del gol al numero dieci nerazzurro contro l’Empoli.

Insomma c’è da essere ottimisti, il Pisa c’è, i tifosi in oltre 7.000 il 17 agosto vanno solo che applauditi, non resta che affrontare al meglio il primo atto della stagione contro il Padova per iniziare la stagione con piglio e rinnovato entusiasmo.

Last modified: Agosto 18, 2026