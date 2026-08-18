Nel giardino “Emanuele Scieri” la commemorazione del paracadutista nel 27° anniversario dalla morte

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PISA – Il Comune di Pisa ha ricordato il paracadutista Emanuele Scieri nel 27° anniversario dalla sua morte. La cerimonia si è svolta domenica 16 agosto nell’area verde a lui intitolata nel 2024, alla presenza dell’assessore Riccardo Buscemi, del consigliere comunale Francesco Niccolai, del parroco don Federico Franchi.

Sulla lapide dedicata a Emanuele Scieri, la memoria del giovane è stata onorata con la deposizione di un mazzo di fiori.

L’area verde di via di Gello è stata dedicata alla sua memoria nel 2024, in occasione del 25° anniversario dalla scomparsa. Al centro del giardino è stato inoltre piantato un liquidambar, albero che nella cultura orientale richiama i significati di pace e meditazione, come simbolo di memoria e riflessione.

Last modified: Agosto 18, 2026